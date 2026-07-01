Afrique: Olympiades panafricaines de mathématiques - Six élèves représentent le pays à la compétition

L'assemblée générale de l'Union mathématique africaine(UMA) organise, du 26 juin au 4 juillet à Yamoussoukro, en Côte-d'Ivoire, la 33e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques pour congratuler les meilleurs élèves dans cette discipline sur le continent. Six élèves congolais, sponsorisés par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), représentent le pays à cette compétition scientifique.

Les Olympiades panafricaines de mathématiques sont une compétition scientifique continentale annuelle qui met en compétition les meilleurs élèves de la discipline du collège et du lycée . Pour cette 33e édition, vingt-sept pays y participent. Le Congo y est représenté par six jeunes, parmi lesquels trois filles et trois garçons, présélectionnés dans leurs établissements d'origine sur la base du mérite.

Il s'agit de Dan Schadrac Bouekassa, élève en terminale C au lycée de Mpaka, à Pointe-Noire ; de Ultime Christina Kissangou, en première C au lycée de la Réconciliation, à Brazzaville ; de Isaac Régis Depaul Goma Litsingou, en terminale C au lycée d'excellence de Mbouda, à Dolisie ; d'Abel Yowann Ewani, en classe de terminale C au lycée d'excellence d'Oyo; d'Alfred Sarah Emmanuelle Esséréké, en classe de terminale C au lycée Les dauphins, à Pointe-Noire; et de Briciane Esther Iloki-Obosso Koumou, élève en terminale C au lycée d'excellence d'Oyo.

Au cours de cette compétition, ils défendront les couleurs du pays face aux centaines d'autres jeunes, à travers diverses épreuves de mathématiques. La délégation congolaise est sponsorisée par la SNPC qui a financé tout le processus allant de la détection des élèves jusqu'à leur départ pour Yamoussoukro.

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Comme elle le fait pour soutenir la formation des jeunes dans les métiers du pétrole, la SNPC a l'ambition de promouvoir l'excellence et les talents dans les sciences mathématiques. L'opérateur historique pétrolier congolais veut aussi encourager les jeunes à embrasser les carrières scientifiques. Pour cette compétition, son objectif est aussi et surtout de permettre aux ambassadeurs congolais de porter haut les couleurs du pays et d'affronter la compétition continentale avec optimisme afin d'arracher des succès.

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