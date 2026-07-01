Afrique: Monnaie - La Chine ouvre un nouveau front financier dans le continent

En confiant à Standard Bank la première chambre de compensation continentale en yuans, Pékin accélère sa stratégie de dédollarisation, renforce son influence économique et redessine les rapports de force financiers en Afrique.

La décision de la Banque populaire de Chine de confier à Standard Bank et à Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) la gestion de la première chambre de compensation en yuans couvrant dix-neuf pays africains constitue bien davantage qu'une innovation bancaire. Elle marque une nouvelle étape dans la compétition mondiale pour le contrôle des infrastructures financières et confirme que l'Afrique est devenue l'un des principaux laboratoires de la recomposition de l'ordre monétaire international.

À travers cette Renminbi Clearing Bank of Africa, Pékin poursuit un objectif stratégique : réduire la dépendance des échanges sino-africains au dollar américain et renforcer progressivement le statut international du yuan. La logique est claire. Plus les entreprises africaines commerceront directement en monnaie chinoise, moins elles dépendront des circuits financiers dominés par Washington.

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Cette évolution intervient alors que les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint un niveau record de 348 milliards de dollars en 2025, faisant de Pékin le premier partenaire commercial du continent. La suppression récente des droits de douane sur les importations provenant de 53 pays africains complète cette stratégie. La Chine ne construit plus seulement des routes, des ports ou des chemins de fer ; elle bâtit désormais les infrastructures financières qui accompagnent ces flux.

L'Afrique au coeur de la guerre des monnaies

Depuis plusieurs années, la rivalité sino-américaine s'étend progressivement du terrain commercial vers celui des systèmes de paiement internationaux. Longtemps incontesté, le dollar reste la monnaie dominante des échanges mondiaux. Mais la Chine multiplie les initiatives pour internationaliser le yuan, notamment grâce au système CIPS, présenté comme une alternative au réseau occidental Swift.

L'Afrique apparaît aujourd'hui comme un terrain particulièrement favorable à cette stratégie. Les besoins de financement des infrastructures, l'intensité des échanges avec la Chine et la volonté de plusieurs États de diversifier leurs partenaires financiers créent un environnement propice à l'essor des règlements en yuans. Pour Pékin, il ne s'agit plus uniquement de financer le développement africain, mais de façonner progressivement les règles financières qui accompagneront la croissance du continent.

Une influence chinoise qui s'étend par les banques africaines

Le choix de Standard Bank illustre toutefois une stratégie d'influence plus subtile qu'il n'y paraît. Si l'établissement Sud-africain devient la principale porte d'entrée du yuan en Afrique, il entretient depuis près de vingt ans un partenariat étroit avec l'ICBC, qui détient environ 20 % de son capital. Cette architecture permet à la Chine d'étendre son influence sans apparaître en première ligne.

Pékin privilégie désormais des partenariats avec des institutions africaines solidement implantées plutôt qu'une présence exclusivement chinoise. Cette stratégie pourrait toutefois rapidement susciter une concurrence accrue. Afreximbank développe déjà ses propres capacités de règlement en yuans, tandis qu'Ecobank, présent dans trente-cinq pays africains, prépare avec Bank of China un dispositif permettant des paiements directs entre monnaies africaines et yuan. La bataille pour devenir la principale plateforme financière sino-africaine ne fait donc que commencer.

Vers un nouvel équilibre monétaire ?

Pour les économies africaines, les bénéfices potentiels sont réels : réduction des coûts de transaction, limitation du risque de change lié au dollar, accélération des paiements et facilitation des importations en provenance de Chine. Mais cette évolution soulève également une interrogation stratégique. La diversification monétaire renforcera-t-elle réellement la souveraineté financière du continent, ou remplacera-t-elle une dépendance par une autre ?

Au-delà des considérations techniques, la création de cette chambre de compensation illustre une mutation profonde de la mondialisation. Les infrastructures financières deviennent désormais des instruments de puissance au même titre que les ports, les corridors logistiques ou les réseaux numériques.

Dans cette nouvelle géographie de l'influence, l'Afrique n'est plus seulement un marché. Elle devient un acteur central de la compétition entre les grandes puissances pour définir les règles du système financier du XXIe siècle.