Afrique Australe: L'ambassadrice du Mozambique en Angola souligne les liens bilatéraux

Luanda — L'ambassadrice du Mozambique en Angola, Osvalda Joana, a salué les liens historiques de solidarité avec l'Angola, forgés lors des luttes de libération nationale et renforcés ces dernières décennies par une coopération politique, économique, culturelle et sociale.

La diplomate s'exprimait dimanche soir à Luanda lors d'une cérémonie politico-culturelle marquant le 51e anniversaire de l'indépendance du Mozambique, placée sous le signe de l'amitié, de la coopération et du renforcement des relations bilatérales.

Selon la représentante diplomatique mozambicaine, l'approfondissement de la coopération Sud-Sud, la promotion de l'intégration régionale et le renforcement de la diplomatie économique sont des piliers fondamentaux pour un développement inclusif et durable.

Dans ce contexte, elle a souligné le potentiel stratégique du Corridor de Lobito en Angola pour le renforcement de l'intégration régionale grâce à son articulation avec les corridors logistiques mozambicains de Beira, Maputo et Nacala.

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Selon l'ambassadrice, la création de synergies entre ces infrastructures renforcera la connectivité entre les côtes atlantique et indienne, facilitera le commerce intra-africain, diversifiera les voies de transport, réduira les coûts logistiques et consolidera les chaînes de valeur régionales.

Elle a ajouté que la diplomatie économique devrait servir de tremplin pour attirer des investissements innovants, ouvrir de nouveaux marchés aux produits africains et consolider le rôle du continent comme moteur de la croissance économique mondiale.

Osvalda Joana a également exprimé la gratitude du peuple mozambicain pour le soutien apporté par l'Angola suite aux inondations qui ont touché le centre et le sud du Mozambique.

« Ce geste fraternel réaffirme les liens historiques profonds de fraternité et de coopération qui unissent nos peuples et démontre, une fois de plus, que dans les moments les plus difficiles, les valeurs de solidarité triomphent », a-t-elle déclaré.

L'Angola et le Mozambique entretiennent des relations caractérisées par un dialogue politique permanent, fondé sur la confiance mutuelle et la convergence de leurs positions sur les questions d'intérêt régional, continental et international.

Au niveau bilatéral, la coopération s'est considérablement renforcée dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'énergie, des ressources minérales, des transports et de la logistique, de l'agriculture et du tourisme, consolidant ainsi un partenariat stratégique axé sur le développement économique et l'intégration régionale.

La cérémonie commémorative a réuni des représentants du gouvernement angolais, des membres du corps diplomatique accrédité en Angola, des membres de la communauté mozambicaine et des invités de diverses institutions.

À cette occasion, l'ambassadeur du Mozambique en Angola, Osvalda Joana, a souligné l'importance historique de cette date, rappelant que l'indépendance, proclamée le 25 juin 1975, a marqué le début de la construction d'un État souverain, engagé en faveur du développement, de la paix et de l'intégration régionale.

Les célébrations de cet anniversaire ont également été ponctuées de moments culturels, avec des prestations du saxophoniste mozambicain Otis Sax, des musiciens angolais Filipe Mukenga et Afrikanita, une démonstration de la danse traditionnelle mozambicaine Marrabenta et une dégustation gastronomique mettant en valeur la richesse culturelle du pays.

Le Mozambique a accédé à l'indépendance le 25 juin 1975, après une longue lutte de libération menée par le Front de libération du Mozambique (FRELIMO).

Depuis, le pays consolide ses institutions et renforce sa coopération avec les États de la région et du continent africain.