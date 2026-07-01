Sénégal: Senelec / Le courant du changement - Un investissement global de 283 milliards de francs CFA

Dans le cadre du renforcement de sa politique de communication institutionnelle et de l'amélioration de ses relations avec les parties prenantes, Senelec a organisé, hier mardi 30 juin 2026, une visite guidée de la centrale électrique de West African Energy (WAE) et de l'unité de regazéification d'ELTON implantée au Cap des Biches, à l'intention des associations de consommateurs.

Une initiative qui s'inscrit dans le programme annuel de préparation à l'hivernage, aux périodes de forte chaleur et aux pics de consommation d'électricité, avec pour ambition de mieux informer les usagers sur les investissements réalisés afin d'améliorer la qualité du service.

Cette immersion au coeur de l'un des plus ambitieux projets énergétiques du pays a permis aux représentants des consommateurs de mesurer l'ampleur des efforts consentis par l'État et Senelec pour renforcer le parc national de production électrique. Au-delà de la découverte des installations, la visite visait également à vulgariser la stratégie nationale « Gas to Power », qui consiste à produire une électricité plus compétitive à partir du gaz naturel, conformément aux orientations de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».

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Représentant le Directeur général de Senelec empêché, le Directeur principal des Équipements, Djiby Dieng, a rappelé que cette démarche traduit la volonté de l'entreprise publique d'instaurer un dialogue permanent avec les consommateurs, en leur permettant de comprendre les défis techniques et financiers liés à la production de l'électricité ainsi que les investissements engagés pour garantir un service fiable.

Une centrale de 366 MW

Au cours des présentations, il a été rappelé que la centrale de West African Energy, d'une capacité de 366 mégawatts, représente près de 25 % de la puissance installée nationale. Réalisée pour un investissement global de 283 milliards de francs CFA, elle constitue aujourd'hui la plus grande centrale électrique à cycle combiné au gaz du Sénégal. Initialement développée par des promoteurs sénégalais, elle a été reprise en 2026 par Senelec afin de renforcer durablement les capacités nationales de production.

Cette infrastructure, équipée de deux turbines à gaz et d'une turbine à vapeur alimentée par une chaudière de récupération, permettra non seulement d'accroître l'offre énergétique, mais également de réduire les coûts de production, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer les performances environnementales du secteur électrique.

Le gaz, au coeur de la compétitivité

Chef de projet à Senelec, Saliou Thiandoum a expliqué le fonctionnement de la centrale en précisant que celle-ci produit actuellement de l'électricité grâce au gasoil, en attendant l'arrivée du gaz naturel.

Selon lui, l'unité fonctionne pour le moment en cycle simple, mais le passage au cycle combiné, beaucoup plus performant, dépend de l'approvisionnement en gaz par ELTON via son unité de regazéification installée au Cap des Biches. Les premières livraisons sont attendues à la fin du mois de juillet, tandis que les opérations de mise en service au gaz devraient démarrer en août, avant une exploitation complète du cycle combiné prévue pour mars 2027.

« L'objectif est de produire davantage d'électricité avec une consommation de combustible plus faible et un meilleur rendement », a-t-il expliqué, soulignant que cette évolution permettra également de réduire l'empreinte environnementale de la production électrique.

Pour le Directeur général de West African Energy, FalilouSèye, cette centrale constitue une étape majeure vers la souveraineté énergétique du Sénégal.

Il a rappelé que ce projet de 366 MW représente à lui seul près du quart des capacités nationales de production. Selon lui, l'arrivée progressive du gaz permettra de réduire significativement le coût de revient de l'électricité au bénéfice des ménages comme des industriels.

Le responsable de WAE a également insisté sur la forte implication de l'État dans ce projet stratégique. Après la reprise intégrale des actions par Senelec, la centrale devient un levier majeur de la politique énergétique nationale tout en restant gérée selon les standards internationaux afin de garantir sa performance et sa rentabilité.

Malgré ces avancées, plusieurs défis demeurent. Le principal reste l'approvisionnement durable en gaz naturel. En attendant le raccordement au gaz local, la centrale utilisera du gaz importé, une solution transitoire qui permettra déjà de réduire les coûts de production par rapport au gasoil. À plus long terme, l'exploitation du gaz produit au Sénégal devrait consolider cette dynamique en faveur d'une énergie plus compétitive et plus propre.

À travers cette visite, Senelec entend renforcer la confiance des consommateurs en misant sur la transparence et la pédagogie. L'intégration progressive de la centrale de West African Energy dans le réseau national devrait contribuer à améliorer la disponibilité de l'électricité, renforcer la stabilité du système électrique, accompagner la croissance économique et soutenir l'objectif d'accès universel à une énergie de qualité à un coût abordable.

Cette infrastructure s'impose ainsi comme l'un des piliers de la transition énergétique du Sénégal et de sa quête de souveraineté énergétique, conformément aux ambitions fixées par l'État dans le cadre du référentiel « Sénégal 2050 » selon les responsables de SENELEC.