Gabon: Le Chef de l'État reçoit le Président de la Cour constitutionnelle du Togo

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience le Professeur Djobo-Babakane Coulibaly, Président de la Cour constitutionnelle de la République togolaise, en présence de Monsieur Dieudonné Aba'a Owono, Président de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les Cours constitutionnelles du Gabon et du Togo. Elle a permis au Président de la Cour constitutionnelle du Togo de présenter ses civilités au Chef de l'État et de saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Les échanges ont porté sur les réflexions conjointes engagées par les deux institutions en vue de consolider leur coopération, notamment à travers des consultations régulières, le partage d'expériences et de bonnes pratiques dans l'exercice de leurs missions constitutionnelles.

Le Chef de l'État s'est félicité de la qualité des échanges et a réaffirmé l'attachement du Gabon au renforcement de l'État de droit, à la consolidation de ses institutions ainsi qu'au développement de partenariats institutionnels contribuant au rayonnement du pays sur les scènes africaine et internationale.