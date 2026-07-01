Gabon: Quand le diagnostic de l'opposant rejoint celui du député de la majorité

Il y a un an, jour pour jour, l'ancien sénateur Michel Ongoundou Loundah alertait sur l'état de l'économie gabonaise. CCC : la note attribuée par Fitch Ratings traduisait une perte de confiance dans la capacité de l'État à maîtriser ses finances.

Le 27 juin 2026, ce constat est revenu avec une force nouvelle. Cette fois, il n'émane ni d'un opposant ni d'un polémiste, mais d'un député de la majorité présidentielle, ancien directeur général de la Dette publique. À la tribune de l'Assemblée nationale, Jean-Gaspard Ntoutoume Ayi a décrit des finances publiques « catastrophiques » et une situation budgétaire « sans précédent ».

Le fait politique est majeur. Lorsque les avertissements de l'opposition sont repris par les propres experts du pouvoir, il ne s'agit plus d'une controverse partisane. C'est l'aveu implicite d'une crise que les discours officiels ne suffisent plus à masquer.

Là où Michel Ongoundou Loundah dénonçait un État vivant au-dessus de ses moyens et dépensant sans vision, le député de la majorité en expose désormais les mécanismes. Plus de 1 400 milliards de francs CFA d'emprunts supplémentaires servent essentiellement à maintenir l'État à flot, non à construire des routes, des écoles ou des infrastructures productives.

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Le coût de cette fuite en avant est vertigineux. Plus de 1 000 milliards de francs CFA seront engloutis en intérêts au cours des dix prochaines années, soit l'équivalent d'un millier de kilomètres de routes qui ne verront jamais le jour. À cela s'ajoutent près de 100 milliards de francs CFA d'intérêts et de frais bancaires chaque année. Davantage que le budget de la Justice et cinq fois celui de l'Assemblée nationale.

Le mythe du « pays riche » se fissure

Pendant des décennies, le pouvoir a entretenu l'idée d'un Gabon naturellement riche. Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. Michel Ongoundou Loundah dénonçait déjà cette illusion. Jean-Gaspard Ntoutoume Ayi la résume d'une formule sans équivoque. « Dire que le Gabon est un pays riche est le contraire de la vérité. »

Cette déclaration dépasse le simple constat économique. Elle remet en cause un récit politique entretenu depuis des années. Un pays riche n'emprunte pas pour financer son fonctionnement courant. Il investit, prépare l'avenir et transforme ses ressources en prospérité durable.

Les deux analyses convergent également sur les solutions. Les refinancements successifs et les rééchelonnements de dette ne règlent rien. Ils repoussent les difficultés tout en renchérissant leur coût. C'était déjà l'analyse de Fitch. C'est désormais celle d'une partie de la majorité présidentielle.

Le gouvernement confronté à la réalité des chiffres

Depuis deux ans, la communication gouvernementale met en avant les inaugurations, les visites officielles, les forums internationaux et les annonces de grands projets.

Les marchés financiers observent d'autres indicateurs. Ils évaluent la dette, les déficits, la mobilisation des recettes, la gouvernance budgétaire et la capacité réelle de remboursement. Ce sont ces critères qui déterminent la confiance des investisseurs, pas les discours.

Le débat parlementaire du 27 juin 2026 a révélé un fait significatif. Aucune réponse de fond n'a été apportée aux chiffres présentés par le député d'Akanda. Ce silence contraste avec la gravité des constats.

Les données sont pourtant connues. La dette publique est passée de 72 % du PIB en 2024 à 81,1 % en 2025 et pourrait approcher 88 % en 2027. Fitch maintient le Gabon dans la catégorie « CCC- », anticipe des déficits persistants et s'inquiète surtout d'un besoin annuel de financement proche de 20 % du PIB.

Une austérité qui ne dit pas son nom

Le gouvernement évite le terme d'austérité. Pourtant, les chiffres décrivent une réalité difficile à contester.

Les investissements publics reculent de près de 45 %. Les aides aux familles sont presque supprimées. Les crédits consacrés aux accouchements gratuits diminuent fortement. Le Samu social voit ses moyens réduits. Dans le même temps, le budget des festivités nationales augmente, tandis que la masse salariale de l'État demeure largement préservée et que les subventions au carburant progressent fortement.

Cette politique dessine une austérité sélective. Elle pèse d'abord sur les ménages les plus fragiles, les personnes âgées, les familles modestes et les femmes enceintes, alors que les réformes structurelles les plus sensibles continuent d'être différées.

L'heure de vérité

Le véritable fait politique de cette séquence ne réside pas seulement dans la dégradation des finances publiques. Les agences de notation l'avaient déjà relevée. L'opposition l'avait déjà dénoncée. La nouveauté est ailleurs. Le diagnostic est désormais partagé jusque dans les rangs de la majorité présidentielle.

Lorsqu'un opposant et un député de la majorité aboutissent aux mêmes conclusions, le débat ne porte plus sur la crédibilité de l'opposition. Il interroge directement la crédibilité de l'action gouvernementale.

Michel Ongoundou Loundah résumait cette réalité en une formule qui trouve aujourd'hui un écho particulier : « On peut convaincre un peuple avec des discours. On ne convainc pas les chiffres. » Le débat sur les dernières évaluations des agences de notation lui donne aujourd'hui une portée nouvelle.

Le véritable défi du Gabon n'est plus seulement politique. Il est devenu budgétaire, financier et économique. Or, dans ce domaine, les discours ne remplacent jamais les résultats. Les chiffres, eux, finissent toujours par avoir le dernier mot.