Cap-Vert: Mondial 2026 - Le pays sera un adversaire redoutable, prévient Lionel Scaloni

Luanda — Après la victoire 3-1 de l'Argentine face à la Jordanie, qui a scellé la fin de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 pour l'Albiceleste, le sélectionneur Lionel Scaloni s'est déjà projeté sur le huitième de finale contre le Cap-Vert.

Le technicien argentin s'est montré prudent, estimant que le parcours de la sélection capverdienne depuis le début de la compétition démontre qu'elle constituera un adversaire de taille.

« C'est une bonne équipe, qui a donné du fil à retordre à ses trois adversaires. Elle pratique un bon football et possède de réelles qualités. Beaucoup ne le pensent pas, mais je peux vous assurer qu'il s'agit d'une très bonne équipe qui nous posera des difficultés », a-t-il déclaré.

Lionel Scaloni a également reconnu que le Cap-Vert figure parmi les grandes révélations de ce Mondial. « Il serait faux de dire que ce ne sera pas un adversaire difficile. Les faits parlent d'eux-mêmes, comme en témoigne son match nul (0-0) contre l'Espagne, l'une des favorites, ainsi que ses prestations face à l'Uruguay et à l'Arabie saoudite », a-t-il ajouté.

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« Au vu de ce que nous observons depuis le début de cette Coupe du monde, il faudra faire preuve de la plus grande vigilance. C'est une équipe rapide, talentueuse et de grande qualité », a poursuivi le sélectionneur argentin.

Lionel Scaloni a enfin exprimé son mécontentement concernant les conditions dans lesquelles se disputera la rencontre, prévue vendredi à Miami. « Nous allons jouer sous une chaleur intense, à un horaire difficile à comprendre. Mais toutes les équipes ont été confrontées aux mêmes conditions ; nous n'avons donc pas à nous plaindre », a-t-il conclu.