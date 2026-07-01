Madagascar: Taekwondo - Nicolas Ragonz promu 7e dan

Un des Malgaches les plus gradés de la discipline. Après plus de trente ans de pratique, de passion, de travail et de dévouement, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, connu sous le pseudonyme de Nicolas Ragonz, obtient son grade de ceinture noire 7e dan en taekwondo WT. Une vie dédiée au taekwondo, l'expatrié de Nantes a commencé à pratiquer cet art martial coréen en 1992. Il compte 23 années dans la sélection nationale.

Dans sa carrière d'athlète de haut niveau, Ragonz enregistre cinq participations aux championnats du monde. Parmi les succès majeurs de son palmarès figurent, entre autres, les titres de champion d'Afrique en poomsae en 2002, vice-champion en 2012, champion de France en 2013 et médaillé de bronze aux championnats de France vétérans en kyorugi (2003, 2004, 2006). Polyvalent, Ragonz s'est converti en technicien alors qu'il était encore compétiteur. Il est juge et arbitre international en kyorugi. Il a officié à deux championnats du monde, en Corée en 2022 et à Hong Kong en 2024, au championnat d'Europe en 2019 en Turquie, aux Jeux africains en 2023, ainsi qu'à plusieurs Opens internationaux, dont aux États-Unis et au Canada...

Nicolas Randriamiandrisoa est le responsable technique du poomsae aux Pays de la Loire depuis 2016, responsable des juges poomsae depuis 2020...