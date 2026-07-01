Madagascar: Législation - Une loi de protection des albinos se concocte

Liva Gervais Sylvie, députée de Besalampy et présidente de commission à l'Assemblée nationale, a réaffirmé la ferme volonté de ses collègues parlementaires de renforcer l'arsenal législatif pour la protection des enfants et des personnes atteintes d'albinisme.

« L'Assemblée nationale prend conscience de la nécessité de modifier les lois adoptées précédemment. Les violences envers les personnes atteintes d'albinisme sont en recrudescence. (...) Elles sont prises pour cibles en raison de superstitions selon lesquelles elles posséderaient des pouvoirs magiques ou que leurs yeux contiendraient du diamant. La protection de ces personnes fait l'objet d'une entraide au sein de l'Assemblée nationale. Si elles ne sont pas tuées, elles sont marginalisées. »,

explique-t-elle, hier, lors d'une table ronde sur le renforcement des mécanismes de protection des enfants, à la Résidence Ankerana, dans le cadre de la clôture du Mois de l'enfance, organisée par la Plateforme de la société civile pour l'enfance (PFSCE).

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Le vice-président de l'association Albinos Madagascar, Josvah Maheny, dresse un bilan alarmant. Depuis 2022, 33 enlèvements de personnes atteintes d'albinisme ont été recensés à Madagascar, dont huit pour cette année, selon les données communiquées par Josvah Maheny. La PFSCE note qu'au moins seize (16) enfants et adolescents atteints d'albinisme ont été enlevés puis assassinés à Madagascar en 2025, tandis que plusieurs autres cas ont été recensés depuis le début de l'année 2026. « Ces actes portent gravement atteinte aux droits fondamentaux de l'enfant et soulignent l'urgence de renforcer les mécanismes de prévention et de protection »,

selon la plateforme. Une proposition de loi relative à la protection des personnes atteintes d'albinisme, validée par les deux chambres du Parlement, a été déclarée deux fois non conforme à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle (HCC), en 2024 et en 2025.