Madagascar: Basketball - Afrobasket U18 - Les présélectionnés affûtent leurs armes

Sous la conduite du head coach Tojo Rasamoelina, épaulé par trois assistants, les jeunes présélectionnés pour devenir Ankoay accélèrent la cadence et multiplient les séances intensives au Gymnase Ankoay Ankorondrano.

Ils enchaînent les séances d'entraînement avec une seule ambition : intégrer la liste des douze joueurs qui défendront les couleurs de Madagascar lors des qualifications de l'AfroBasket U18, prévues avant la phase finale qui se disputera en août en Côte d'Ivoire.

Le regroupement avait débuté avec trente et un éléments. Au fil des semaines, les évaluations techniques et physiques ont réduit progressivement l'effectif. La concurrence reste ouverte et chaque entraînement constitue un véritable examen pour les candidats à une place dans la sélection finale.

Le directeur technique national de la Fédération malgache de basketball (FMBB), Solofohery Angelot Razafiarivony, suit de près l'évolution du groupe, avec l'appui du partenaire « More than Basketball », qui prend en charge les besoins liés au regroupement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette préparation est néanmoins marquée par une incertitude organisationnelle. Le retrait du Botswana, initialement désigné pour accueillir les éliminatoires de la zone 5/6, a bouleversé le calendrier. À quelques semaines de la compétition, les équipes qualifiées attendent toujours de connaître le pays hôte ainsi que les dates officielles des rencontres.

Être prêt à tout moment

« Au moment où nous nous parlons, nous ne savons pas encore quel pays va abriter cette phase qualificative ni la date exacte de la compétition. Pour éviter les mauvaises surprises, nous avons intensifié la préparation de nos représentants. L'objectif est d'être prêts à tout moment », explique le DTN Solofohery Angelot Razafiarivony.

Selon lui, cette génération possède de sérieux arguments. « Avec l'effectif actuel, nous avons quatre ou cinq joueurs dépassant les 1,90 m, quelques médaillés d'or des Jeux de la CJSOI l'an dernier et d'autres basketteurs capables d'apporter un plus à l'équipe. Le niveau sera très relevé durant cette phase de qualification. Il faut que nos joueurs possèdent tous les atouts pour rivaliser avec les éventuels adversaires », souligne-t-il.

Pour le DTN, cette génération d'Ankoay U18 présente un potentiel prometteur. « L'effectif actuel compte quatre ou cinq joueurs de plus de 1,90 m, plusieurs médaillés d'or des Jeux de la CJSOI de l'an dernier ainsi que d'autres éléments capables d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'équipe. Le niveau de cette phase qualificative sera très élevé. Nos joueurs doivent disposer de tous les atouts pour rivaliser avec leurs futurs adversaires », affirme-t-il.

Sur le parquet, les séances ne laissent aucune place à l'improvisation. Schémas tactiques, systèmes offensifs et défensifs, déplacements, placement, lecture du jeu, réception de balle, prise de décision et sélection des tirs sont travaillés avec minutie sous l'oeil du staff technique.

La mission s'annonce pourtant relevée. L'Angola, quadruple champion d'Afrique des jeunes, partira avec le statut de favori. Le Mozambique, ancien vice-champion continental, dispose également d'une solide école de formation, tandis que le Zimbabwe nourrit les mêmes ambitions que Madagascar.