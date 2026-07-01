Madagascar: Expsition - L'IKM retrace 85 ans d'histoire russe en images

Plus de trois décennies d'histoire russe prennent vie à travers une trentaine de photographies exposées au Centre culturel IKM Antsahavola. Inaugurée ce dimanche, l'exposition

« 85 ans du Sovinformburo » célèbre le 85e anniversaire de la création du Bureau d'information soviétique, fondé le 24 juin 1941 pour diffuser les informations officielles de l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale.

Organisée par les représentants de l'African Initiative en partenariat avec le groupe médiatique russe Rossiya Segodnya, cette rétrospective s'inscrit dans le cadre des activités culturelles de la Fédération de Russie à Madagascar, afin de renforcer les échanges historiques, culturels et humains entre les deux pays. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du chargé d'affaires par intérim de la Fédération de Russie à Madagascar, Alexeï Buriak, ainsi que de plusieurs invités et partenaires culturels.

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Les photographies, issues des archives de Rossiya Segodnya, qui regroupe notamment les agences RIA Novosti et Sputnik, retracent plusieurs événements marquants de l'histoire russe. Les visiteurs peuvent notamment y découvrir des clichés du Défilé de la Victoire de 1945, des Jeux olympiques de Moscou de 1980, ainsi que d'autres moments emblématiques de l'histoire contemporaine de la Russie.

Pour Alexeï Buriak, chargé d'affaires par intérim de la Fédération de Russie à Madagascar, cette exposition témoigne à la fois des heures glorieuses et des épreuves traversées par son pays.

« Cette exposition représente les pages glorieuses de notre histoire, mais aussi les moments tragiques que notre pays a traversés. C'est ce que reflètent ces photographies », a-t-il déclaré.

Au-delà de son intérêt historique, cette initiative entend favoriser une meilleure connaissance mutuelle entre les peuples malgache et russe. « Les expositions d'aujourd'hui s'inscrivent dans notre volonté de promouvoir le dialogue culturel à travers l'histoire et de renforcer le rapprochement entre la Russie et Madagascar. Une meilleure connaissance mutuelle de nos deux peuples contribue progressivement à élargir les domaines de coopération entre nos deux pays », a souligné Anna Zamaraeva, représentante de l'African Initiative à Moscou.

À travers cette rétrospective, les organisateurs entendent faire de la photographie un véritable pont entre les peuples. En revisitant les grandes étapes de l'histoire russe, cette exposition invite les visiteurs à mieux comprendre le parcours de la Russie, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de dialogue culturel et de coopération avec Madagascar.