Madagascar: Concert - The Revery révèle son univers rock

Le groupe malgache promet un concert intense à l'IFM, porté par l'énergie du rock et la force de ses compositions.

Après la sortie de son premier album Alina en 2024, The Revery fait son retour sur scène avec un concert prévu ce samedi à 15 h à l'Institut Français de Madagascar. Le groupe entend offrir au public une immersion dans son univers musical, mêlant puissance, émotion et complicité artistique.

Le spectacle associera « émotion brute, énergie rock et complicité musicale », afin de proposer une expérience à la fois intense et sensible aux spectateurs.

Fondé en 2017 à Antananarivo, The Revery s'est progressivement imposé sur la scène du rock indépendant malgache grâce à un style authentique. Ses compositions abordent des thèmes tels que l'urgence environnementale, les émotions humaines et la santé mentale, dans un registre à la fois introspectif et dynamique.

Le groupe est composé d'Antonio à la batterie, de Kiady et Axel aux guitares, ainsi que de Riccardo à la basse et au chant. Ensemble, ces musiciens défendent une identité artistique singulière qui contribue au dynamisme de la scène rock malgache.