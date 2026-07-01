Madagascar: Concert - The Revery révèle son univers rock

1 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le groupe malgache promet un concert intense à l'IFM, porté par l'énergie du rock et la force de ses compositions.

Après la sortie de son premier album Alina en 2024, The Revery fait son retour sur scène avec un concert prévu ce samedi à 15 h à l'Institut Français de Madagascar. Le groupe entend offrir au public une immersion dans son univers musical, mêlant puissance, émotion et complicité artistique.

Le spectacle associera « émotion brute, énergie rock et complicité musicale », afin de proposer une expérience à la fois intense et sensible aux spectateurs.

Fondé en 2017 à Antananarivo, The Revery s'est progressivement imposé sur la scène du rock indépendant malgache grâce à un style authentique. Ses compositions abordent des thèmes tels que l'urgence environnementale, les émotions humaines et la santé mentale, dans un registre à la fois introspectif et dynamique.

Le groupe est composé d'Antonio à la batterie, de Kiady et Axel aux guitares, ainsi que de Riccardo à la basse et au chant. Ensemble, ces musiciens défendent une identité artistique singulière qui contribue au dynamisme de la scène rock malgache.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.