Madagascar: Antsiranana - Enelec renforce sa capacité de production d'énergie

La compagnie Enelec annonce une série de mesures d'urgence face aux coupures de courant répétées qui pénalisent Antsiranana depuis plusieurs jours. Ce programme d'investissement devrait renforcer ses capacités de production en électricité.

« Un moteur HFO de 4 MW est déjà arrivé à Madagascar et est en cours de déploiement. (...) La phase 2 du projet solaire de Diégo, d'une capacité additionnelle de 8 MW, en complément des 2 MW déjà opérationnels, sera lancée dans les prochains mois. (...) Les travaux de développement du parc éolien se poursuivent, avec une mise en service des premières capacités attendue à la mi-septembre 2026. », selon un communiqué de presse du Groupe Filatex, hier, face au problème d'approvisionnement en électricité dans la ville.

À Antsiranana, les délestages prolongés perturbent fortement les activités quotidiennes et freinent l'économie locale. La colère gronde chez les usagers. Certains disent avoir dû affronter des pannes continues de plus de 24 heures. Parmi les principales victimes de cette crise énergétique figurent les pêcheurs locaux. « Privés de réfrigération, nos stocks de poissons et de fruits de mer périssent », déplorent-ils.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les explications d'Enelec, ces coupures découlent principalement d'un vaste programme de maintenance lourde mené par Chelsea Énergie, l'opérateur technique de la centrale. « Ces interventions, indispensables au bon fonctionnement des installations, s'inscrivent dans un programme intensif de remise à niveau rendu nécessaire par le report de certaines opérations de maintenance au cours des années précédentes, dans un contexte marqué par d'importants retards de paiement accumulés », selon cette missive. La Jirama annonce, par ailleurs, l'arrivée de ses groupes électrogènes, qui devraient augmenter progressivement l'approvisionnement en électricité à Antsiranana.