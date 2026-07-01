Madagascar: Ambohidratrimo - Des profanateurs pillent cinq tombes

1 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une scène macabre a été découverte lundi à Ambato, dans le district d'Ambohidratrimo. Cinq sépultures ont été forcées au cours d'une seule nuit, présentant des traces manifestes de profanation.

Selon les premières constatations, deux tombeaux ont été entièrement vidés de leurs ossements, les malfaiteurs ayant emporté les os longs des défunts. Un troisième caveau, récemment utilisé pour une inhumation datant d'à peine un mois, n'a pas permis aux intrus de récupérer le corps à cause de l'odeur persistante. Deux autres sépultures situées en bord de route ont été endommagées, mais non ouvertes.

Les habitants estiment que les faits remontent à deux jours, le sol autour des caveaux étant déjà sec. Ce sont des riverains de passage qui ont découvert les tombes éventrées et alerté immédiatement les familles concernées ainsi que les autorités locales. Les gendarmes d'Ambato ont aussitôt entamé les investigations et pris des mesures de sécurité.

La commune d'Ambato annonce une coopération étroite avec les forces de l'ordre. Les responsables locaux assurent qu'ils prennent leurs responsabilités face à cette affaire.

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