Afrique de l'Est: Navigation - Un bateau suspect en route vers Maurice

1 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

Un mal pour un rien. Le bateau signalé depuis samedi par les autorités malgaches comme « suspect » ne l'est finalement pas. Le navire cargo « LS SUCESS » a été indiqué comme dérouté ou ayant circulé illégalement dans la zone économique exclusive de Madagascar.

Les autorités mozambicaines ont indiqué que ce navire devait rejoindre la Guinée-Conakry, alors que samedi dans la nuit, il a été détecté à quelque 200 kilomètres d'Androka, sur le littoral d'Atsimo Andrefana.

Dimanche dans la journée, le bateau était en silence radio, ce qui a alerté les autorités locales. Puisque le navire transporte du bétail, quelques cinq cents têtes de zébus vivants, les autorités craignaient une éventuelle contagion animale si le navire touche les côtes malgaches. Sur l'application « Marine Traffic », qui indique en temps réel le mouvement des navires dans le monde, le navire cargo est en direction de l'île Maurice. Lundi, le bateau a activé son radar et hier, il l'a encore activé.

Hier soir vers 20 h, « Marine Traffic » indique qu'il a émis sa position 4 heures plus tôt. Le navire va bel et bien vers Port-Louis, à île Maurice, et est prévu d'accoster le 7 juillet prochain.

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