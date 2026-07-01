Ile Maurice: Arvin Boolell à l'écoute des éleveurs de porcs, une nouvelle réunion prévue dans trois semaines

1 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, s'est rendu à St-Martin, ce mercredi après-midi, afin de rencontrer les éleveurs de porcs et d'écouter leurs préoccupations sur le terrain. Cette visite intervient deux jours après le déplacement du leader d'En Avant Moris, Patrick Belcourt, qui s'était rendu à St-Martin, lundi, pour dénoncer ce qu'il considère comme un «laisser-aller» dans la gestion des problèmes affectant les éleveurs de porcs. Il avait notamment attiré l'attention sur les conditions dans lesquelles évoluent ces derniers et appelé les autorités à intervenir rapidement.

Au cours de la visite ministérielle, les éleveurs ont fait part de plusieurs difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ils ont notamment dénoncé l'état des drains, qu'ils jugent aujourd'hui inadaptés aux besoins de la région. Selon eux, ces infrastructures ne permettent plus une évacuation efficace des eaux, ce qui complique leurs activités quotidiennes.

Les éleveurs ont également exprimé leur sentiment d'être délaissés. Ils estiment que leur secteur manque d'attention et que leurs revendications sont restées sans réponse depuis plusieurs années. Le ministre Arvin Boolell a pris le temps d'écouter les différents intervenants et de recueillir leurs doléances. À l'issue de cette rencontre, il a été convenu qu'une nouvelle réunion se tiendra dans un délai de trois semaines afin de faire le point sur les problèmes soulevés et d'examiner les pistes de solutions envisageables.

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