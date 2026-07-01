Afrique: L'Angola coprésidera les travaux de la 69e Réunion de la Commission régionale d'ONU Tourisme pour le continent

1 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Angola coprésidera, du 2 au 4 juillet à Mahé, en République des Seychelles, les travaux de la 69e Réunion de la Commission régionale d'ONU Tourisme pour l'Afrique.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère angolais du Tourisme indique que le pays assumera cette coprésidence en sa qualité de vice-président de la Commission régionale d'ONU Tourisme pour l'Afrique, une responsabilité qui, selon les autorités, témoigne du renforcement de son rôle de premier plan sur le continent.

Selon le communiqué, la participation de la délégation angolaise vise également à consolider l'engagement du pays en faveur de politiques touristiques durables, inclusives et génératrices de croissance socioéconomique.

Au cours des trois journées de travaux, les ministres et hauts responsables africains chargés du tourisme examineront des stratégies destinées à stimuler les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie dans un contexte de reprise et de croissance de l'économie mondiale.

L'Angola renforce progressivement sa présence au sein des instances internationales du secteur, en mettant l'accent sur l'attraction des investissements ainsi que sur la promotion de son potentiel touristique et de son patrimoine culturel.

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