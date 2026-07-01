Angola: Quatre morts et six blessés graves dans un accident de la route à Baixo Pundo

1 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Lobito — Quatre personnes ont trouvé la mort et six autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu mardi dans la localité de Baixo Pundo, sur la route nationale 250, alors qu'elles se rendaient vers la municipalité de Bocoio, dans la province de Benguela.

S'exprimant devant la presse, le superviseur de l'Institut national des urgences médicales (INEMA) dans la province de Benguela, Hernâni Francisco, a indiqué que l'accident résulte d'une collision entre deux minibus circulant en direction de Bocoio.

Selon lui, les équipes de l'INEMA sont intervenues peu après les faits et ont procédé au transfert des victimes décédées vers la morgue de l'hôpital régional de Lobito, où les blessés reçoivent également des soins médicaux.

« Nous avons pu secourir six passagers grièvement blessés, qui bénéficient actuellement d'une prise en charge médicale et thérapeutique à l'hôpital régional de Lobito », a-t-il précisé.

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Hernâni Francisco a ajouté que deux ambulances de l'INEMA ont été mobilisées, avec l'appui de la Police nationale et du Service de la protection civile et des sapeurs-pompiers.

De son côté, le responsable de la morgue de l'hôpital régional de Lobito, Pedro Agostinho, a indiqué qu'une des victimes a déjà été identifiée par sa famille, tandis que les autorités attendent les proches des trois autres personnes décédées pour procéder à leur identification, celles-ci n'étant porteuses d'aucun document d'identité.

Selon lui, les victimes comprennent deux hommes et deux femmes, âgés de 35 à 50 ans.

Pedro Agostinho a lancé un appel aux citoyens afin qu'ils se rendent à l'hôpital régional de Lobito si l'un de leurs proches, correspondant à cette description, est porté disparu depuis plusieurs heures.

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