Angola: Les Parlements angolais et brésilien souhaitent renforcer leur coopération

Luanda — L'Angola et le Brésil souhaitent intensifier leur coopération parlementaire à travers une coordination plus étroite entre leurs institutions respectives, dans le cadre d'une prochaine visite officielle à Brasilia du président de l'Assemblée nationale angolaise, Adão de Almeida.

L'information a été communiquée mercredi à la presse, à Luanda, par l'ambassadrice du Brésil en Angola, Eugênia Barthelmes, à l'issue d'une audience avec le président de l'Assemblée nationale.

La diplomate a précisé que la date de cette visite restait à définir, les travaux préparatoires se poursuivant entre les deux Parlements et leurs ambassades respectives.

Selon elle, le déplacement d'Adão de Almeida vise à établir un programme de travail substantiel et à produire des résultats concrets en faveur du renforcement de la coopération bilatérale. Elle a souligné l'intérêt commun des deux pays à approfondir les relations entre leurs institutions parlementaires, en complément de la coopération déjà établie entre les pouvoirs exécutifs.

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Eugênia Barthelmes a indiqué que les ambassades des deux États travailleront en étroite coordination, sous l'orientation des deux Parlements, afin de rendre les échanges institutionnels plus réguliers, plus efficaces et plus durables.

Elle a ajouté que des contacts techniques existent déjà entre les deux institutions, notamment dans le domaine de la communication, plaidant également pour la revitalisation des Groupes parlementaires d'amitié Brésil-Angola et Angola-Brésil, considérés comme un instrument privilégié de dialogue institutionnel.

Dans ce cadre, le président de l'Assemblée nationale angolaise devrait rencontrer à Brasilia la présidence du Congrès national du Brésil.

Par ailleurs, Adão de Almeida a reçu en audience l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Angola, Leab Ali Al Shamsi.

À l'issue de cette rencontre, le diplomate a indiqué qu'il s'agissait de sa première visite de courtoisie à l'Assemblée nationale depuis la prise de fonctions du nouveau président de l'institution.

Il a précisé que les échanges avaient porté sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment le renforcement des relations bilatérales entre l'Angola et les Émirats arabes unis.

Selon lui, les deux parties ont examiné les perspectives de coopération, y compris les opportunités susceptibles de découler de la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat économique global (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA).

Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération parlementaire à travers les commissions spécialisées des deux assemblées, dans le cadre de l'application de l'accord signé lors de la visite officielle en Angola du président des Émirats arabes unis en 2025.

Le diplomate a enfin indiqué que les deux parties avaient échangé leurs points de vue sur la situation au Moyen-Orient, en examinant les tensions persistantes dans la région ainsi que leurs répercussions sur la scène internationale.