Cameroun: Titre foncier au pays - Le casse-tête des frais

De l'ouverture de dossier à l'hypothèque en passant par la succession, la fusion ou le morcellement, les frais fonciers au Cameroun s'accumulent en une cascade de prélèvements qui peuvent atteindre des sommes considérables, tandis que les contentieux fonciers représentent près de la moitié des affaires traitées par les juridictions.

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Puis viennent les frais.

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Ouverture de dossier : 3 000 FCFA. Redevance foncière : 5 FCFA du mètre carré en zone urbaine. Morcellement : 2 % du prix d'achat. Mutation : encore 2 %. Hypothèque : jusqu'à 1 %. Radiations : 3 000 FCFA.

Et ce n'est que le début.

Car au Cameroun, posséder la terre est un parcours semé d'embûches financières. Des frais qui s'accumulent, des procédures qui s'allongent jusqu'à 24 étapes pour un simple titre foncier et des contentieux qui encombrent les tribunaux.

Bienvenue dans la minute du foncier. Accrochez-vous, la facture risque d'être salée.

L'ouverture : premiers pas, premiers frais

Toute aventure foncière commence par une formalité : l'ouverture d'un dossier d'immatriculation.

Coût : 3 000 FCFA, à payer auprès du Receveur des Domaines territorialement compétent.

Un montant modeste, en apparence. Mais ce n'est que la première pièce d'un puzzle financier qui peut rapidement s'alourdir.

La redevance foncière : le poids du mètre carré

Une fois le dossier ouvert, vient la redevance foncière, c'est-à-dire le coût du retrait de la copie du titre foncier.

Les tarifs varient selon la localisation :

- Zone urbaine : 5 FCFA/m² (minimum 5 000 FCFA)

- Zone rurale : 1 FCFA/m² (minimum 3 000 FCFA)

Pour un terrain de 1 000 m² en ville, la facture s'élève déjà à 5 000 FCFA. Pour une parcelle de 2 000 m², 10 000 FCFA.

Mais ces montants peuvent être bien plus élevés. En 2026, l'État a prévu d'abaisser de 50 % le coût du bornage, mais les frais de redevance restent substantiels. Dans certaines zones, les tarifs peuvent atteindre 10 FCFA/m², avec un minimum de 10 000 FCFA.

Morcellement, fusion, transformation : la grande mécanique des pourcentages

Le foncier camerounais est une machine à pourcentages. Chaque opération déclenche un prélèvement proportionnel à la valeur du bien.

- Morcellement d'une propriété existante :

- Acquisition à titre onéreux : 2 % du prix d'achat

- Acquisition à titre gratuit : 1 % de la valeur vénale déclarée par le notaire

- Transformation d'un acte en titre foncier : 1 % de la valeur de l'immeuble, calculée sur la base des tarifs des terrains domaniaux de la localité

- Fusion de titres fonciers : 1 % de la valeur vénale des immeubles concernés

Un propriétaire qui souhaite réunir deux parcelles d'une valeur totale de 10 millions de FCFA devra s'acquitter de 100 000 FCFA de frais de fusion. Une somme non négligeable.

L'hypothèque : des taux dégressifs mais pas négligeables

Pour ceux qui empruntent, l'inscription d'hypothèque est une étape incontournable. Les taux sont dégressifs en fonction du montant :

Montant Taux

1 à 10 000 000 FCFA 1 %

10 000 001 à 100 000 000 FCFA 0,75 %

100 000 001 à 500 000 000 0,50 %

Au-delà de 500 000 000 FCFA 0,30 %

Pour un prêt de 50 millions de FCFA, les frais d'hypothèque s'élèveront à 375 000 FCFA.

Les mutations : chaque changement a son prix

Chaque mutation de propriété entraîne son lot de frais :

- Vente : 2 % du prix d'achat

- Succession (décès) : 0,50 % de la valeur vénale déclarée

- Échange : 1 % de la valeur indiquée dans l'acte notarié

- Apport au capital d'une société : 1 % de la valeur des actions

- Donation entre vifs : 1 % de la valeur mentionnée dans l'acte notarié

Un héritier qui reçoit un bien d'une valeur de 20 millions de FCFA devra s'acquitter de 100 000 FCFA de frais de succession. Un vendeur qui cède sa propriété pour 30 millions paiera 600 000 FCFA de frais de mutation.

Les baux : 1 % sur la durée

Les locations ne sont pas épargnées. L'inscription des baux est taxée à 1 % du montant total des loyers calculés sur la durée du bail.

Pour un bail de 5 ans à 200 000 FCFA par mois (soit 12 millions sur la durée), les frais d'inscription s'élèvent à 120 000 FCFA.

Les petites lignes qui alourdissent la note

Au-delà des gros pourcentages, une myriade de frais fixes s'ajoutent :

- Radiations, prénotations et commandements : 3 000 FCFA par titre foncier

- Relevé immobilier : 5 000 FCFA par titre foncier

- Inscription ou examen des oppositions :

- Personnes physiques : 3 000 FCFA

- Personnes morales : 5 000 FCFA

Ces montants, bien que modestes individuellement, s'accumulent et peuvent représenter plusieurs dizaines de milliers de FCFA en fin de parcours.

Le vrai coût : la procédure

Car les frais officiels ne sont qu'une partie de l'iceberg.

24 étapes sont nécessaires pour obtenir un titre foncier au Cameroun. La procédure est « très longue, coûteuse et très complexe », décourageant même souvent certaines personnes.

Il faut en moyenne 2 ans pour obtenir un titre foncier, avec des coûts pouvant atteindre 15 % de la valeur du terrain.

Et cela, sans compter les frais de notaire, qui avoisinent généralement 5 % du prix de vente, et les droits d'enregistrement qui peuvent atteindre 10 % de la valeur déclarée.

Le contentieux : quand le foncier envahit les tribunaux

Au Cameroun, le foncier est devenu la première source de contentieux.

Près de 80 % des affaires pendantes devant les juridictions camerounaises concernent des litiges fonciers. Sur 643 dossiers traités au premier semestre 2025 par la Direction générale du Contentieux de l'État, 314 concernaient des litiges fonciers, soit 48,83 %.

« La terre demeure un enjeu vital, symbole de distinction sociale et de pouvoir économique », souligne le directeur général du Contentieux de l'État.

Ces conflits sont alimentés par de multiples facteurs : pression démographique, dégradation de l'environnement, méconnaissance de la réglementation, comportements déviants de certains acteurs.

Vers une réforme ?

Face à cette situation, le gouvernement a engagé un processus de réforme foncière et domaniale visant à garantir la sécurité juridique.

À compter du 1er avril 2026, les chefs traditionnels de 3e degré pourront délivrer des titres fonciers provisoires. Une mesure qui pourrait simplifier l'accès à la propriété dans les zones rurales.

Reste à savoir si ces réformes parviendront à réduire les coûts et à fluidifier les procédures. En attendant, les Camerounais continuent de payer le prix fort pour un bout de terre.