Sénégal: Miel de mangrove, un trésor du delta du Saloum face aux défis du marché international

Fatick — Produit emblématique du delta du Saloum, le miel de mangrove, ou miel de palétuvier, séduit par son goût singulier, à la fois sucré et salé. Sa rareté et les contraintes liées à sa production et à sa commercialisation limitent toutefois les ambitions des apiculteurs sur le marché international

Le Delta du Saloum, l'une des plus vastes forêts de mangrove du Sénégal, demeure un véritable réservoir de ressources forestières et halieutiques pour les habitants des îles de Bettenty, Niodior, Djirnda et Bassoul.

Dans ces localités, le miel de palétuvier est considéré comme un produit phare, une denrée quasi sacrée. En 2004, il s'est d'ailleurs distingué en remportant le Grand prix du meilleur miel de la sous-région Afrique lors de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA), qui se tient chaque année à Dakar, depuis 1999.

"Un patrimoine national" qu'il faut encadrer et valoriser pour vendre la destination Sine-Saloum, qui englobe les régions de Kaolack et Fatick, en vue de mieux contribuer à l'essor de l'économie locale, a souligné Moussa Mané, président de la société coopérative des apiculteurs du Delta du Saloum.

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Mise en place, il y a un plus d'un an, la société coopérative des apiculteurs du delta du Saloum vise à mutualiser les moyens de production et d'extraction du miel de mangrove afin d'assurer une commercialisation à grande échelle.

A terme, elle ambitionne de disposer de statistiques précises sur les volumes récoltés chaque année dans le Delta du Saloum et sur les quantités vendues par les apiculteurs, regroupés au sein des Groupements d'intérêt économique (GIE) identifiés et reconnus par la coopérative.

La production, portée principalement par les GIE des communes de Toubacouta et Foundiougne, est aujourd'hui estimée à 100 tonnes par an. Une quantité jugée insuffisante au regard des vastes potentialités offertes par la mangrove.

Ce miel atypique, reconnaissable à sa couleur rougeâtre, se distingue nettement des autres variétés disponibles sur le marché.

Si le prix du miel ordinaire oscille entre 3 000 et 4 000 francs CFA le litre, celui de la mangrove atteint plus de 10 000 FCFA.

Selon Moussa Mané, ce tarif élevé s'explique par la complexité du processus de production. L'apiculteur doit installer des ruches au coeur des lianes de mangrove, puis attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de laisser les abeilles produire sur plusieurs semaines voire des mois, pour obtenir une quantité limitée de miel pur.

Apiculteur depuis une dizaine années, M. Mané précise qu'un kilogramme de miel de mangrove - qui ne correspond pas à un litre - coûte au minimum 12 000 FCFA.

Des conditionnements plus petits existent : 250 grammes vendus à 3 500 francs et 500 grammes cédés à 6 000 francs CFA.

Vers une synergie des acteurs pour la labélisation du miel de mangrove

"Le miel de mangrove se porte bien, mais de manière dispersée. Le delta du Saloum regorge de potentialités et nous avons des programmes pour l'exploiter à juste titre", confie M. Mané.

Il propose ainsi le renforcement de capacités des apiculteurs et l'harmonisation les connaissances afin de garantir "un miel indemne et de qualité".

Le président de la société coopérative des apiculteurs indique par ailleurs que l'organisation ambitionne de mettre en place une centrale d'achat pouvant servir de vitrine d'exposition et de commercialisation de l'ensemble des produits et services apicoles, avec l'objectif affiché de concurrencer le miel importé.

Toutefois, précise-t-il, cette dynamique ne pourra être pleinement bénéfique qu'à condition de labéliser le miel de mangrove, grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs et au soutien des partenaires techniques et financiers. L'objectif étant, selon lui, de renforcer les moyens de production et de répondre à une demande nationale déjà très forte.

Dans cette optique, la direction de l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique (ASPIT) a convié, à Foundiougne, les apiculteurs à mettre sur pied une organisation collective afin de tirer profit des avantages liés à ce produit unique.

Son directeur, Talla Samb, estime qu'une telle structuration des coopératives productrices de miel dans le delta du Saloum constitue l'une des meilleures voies pour valoriser et protéger les atouts du miel de mangrove.