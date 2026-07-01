Angola: Plus de 3 mille citoyens ont déjà actualisé leurs données électorales à Cabinda

Cabinda — Au total, 3 090 citoyens âgés de 18 ans et plus ont déjà actualisé leurs données électorales dans la province de Cabinda au cours des quinze derniers jours, dans le cadre de l'opération de recensement électoral d'office en cours en Angola.

Ces chiffres ont été communiqués mercredi par le secrétaire provincial aux Registres et à la Modernisation administrative, Eduardo Pitra, lors d'une visite effectuée par la gouverneure de la province, Suzana de Abreu, au Guichet unique de services au public (BUAP) de la municipalité de Cabinda.

Eduardo Pitra a indiqué que six centres de recensement électoral d'office sont actuellement opérationnels dans la province, sur les quatorze prévus, avec une moyenne de 100 à 150 citoyens pris en charge chaque jour.

Il a précisé que des équipes mobiles seront déployées dans les prochains jours sur des sites publics, notamment les marchés, les établissements scolaires et les églises, afin d'accélérer le processus dans l'ensemble de la province.

À cet effet, Cabinda dispose actuellement de huit unités mobiles, sur les trente-quatre prévues pour la mise en oeuvre de l'opération de recensement électoral d'office.