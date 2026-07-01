Angola: Le ministre des Télécommunications encourage la radiodiffusion en langues nationales

Luanda — Le ministre angolais des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a appelé mercredi à Luanda à une réflexion approfondie sur le développement de la radiodiffusion en langues nationales, afin de garantir un meilleur accès à l'information pour l'ensemble de la population.

S'exprimant à l'ouverture des Journées de la production radiophonique, organisées du 1er au 3 juillet à l'initiative de la Radio nationale d'Angola (RNA), le ministre a souligné la nécessité de diffuser l'information dans les régions où le portugais n'est pas la langue principalement utilisée.

« Aucun Angolais ne doit être laissé pour compte, et le fait de ne pas parler portugais ne saurait empêcher un citoyen de connaître son pays et de contribuer à son développement », a-t-il déclaré.

Selon Mário Oliveira, le recours aux langues nationales constitue un moyen efficace d'atteindre cet objectif, à condition de renforcer la formation et les compétences des professionnels afin d'assurer une information de qualité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a indiqué que le processus de modernisation et d'expansion de la RNA s'inscrit dans la transformation numérique engagée par le pays et implique une évolution des méthodes de travail et des pratiques professionnelles.

Les Journées de la production radiophonique de la RNA visent à définir de nouveaux paradigmes, à adapter les contenus au contexte actuel et à préparer la refonte de la grille des programmes de l'ensemble des chaînes du diffuseur public.

Placée sous le thème « Radio nationale d'Angola : 50 ans à unir le pays », la rencontre entend favoriser une réflexion sur les défis et les opportunités auxquels la radiodiffusion est confrontée aujourd'hui.

L'événement sera également marqué par une rencontre consacrée aux langues nationales au sein de la RNA, avec la participation des journalistes de Radio Ngola Yetu ainsi que des rédacteurs et éditeurs des services en langues nationales venus de différentes provinces du pays.