Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2026 - Le pays éliminée de la compétition

30 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La sélection de la Côte d'Ivoire a été éliminée de la Coupe du monde de football 2026, après sa défaite mardi face à la Norvège sur le score de 1-2, en match des seizièmes de finale disputé au stade de Dallas, au Texas, aux États-Unis.

La Norvège a ouvert le score grâce à Antonio Nusa à la 39e minute. Amad Diallo a ensuite permis aux Ivoiriens d'égaliser à la 74e minute, avant que la rencontre ne bascule en faveur des Scandinaves en fin de match.

À la 86e minute, l'attaquant Erling Haaland a inscrit le but de la victoire norvégienne sur une action dans la surface adverse.

La Norvège affrontera le Brésil en huitièmes de finale.

La Côte d'Ivoire devient ainsi la deuxième sélection africaine éliminée en seizièmes de finale, après l'Afrique du Sud. De son côté, la Maroc s'est qualifiée pour les huitièmes de finale dans la nuit de mardi, en s'imposant face aux Pays-Bas aux tirs au but (3-2).

Par ailleurs, la France affrontera la Suède dans le cadre des seizièmes de finale, tandis que le Mexique et l'Équateur s'opposeront mercredi à 2h00 pour une place en huitièmes de finale.

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