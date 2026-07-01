Angola: La RNA souligne l'apport des Journées de la production radiophonique à l'amélioration du service public

Luanda — Le président du Conseil d'administration de la Radio nationale d'Angola (RNA), Sebastião Lino, a déclaré mercredi à Luanda que les Journées de la production radiophonique 2026 marquent le début d'une nouvelle phase de réflexion consacrée à l'amélioration de la qualité du service public assuré par le diffuseur national.

À l'ouverture de la rencontre, il a indiqué que cette initiative constitue un vaste exercice de concertation qui, dans une première étape, a mobilisé plus de 500 professionnels et invités venus de l'ensemble des provinces du pays.

Selon lui, cette première phase a permis d'examiner les questions liées aux conditions techniques et logistiques qui influencent la qualité du produit final proposé aux auditeurs.

Sebastião Lino a également mis en avant l'impact de la transformation technologique en cours au sein de la RNA, dans le cadre du Programme d'expansion et de modernisation, destiné à doter la radio de moyens techniques et technologiques plus performants, à améliorer les conditions de travail de son personnel ainsi que la qualité de diffusion du signal.

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« C'est la voie qui nous permettra de renforcer notre présence dans l'univers numérique à travers ses multiples plateformes », a-t-il affirmé.

De son côté, l'administrateur chargé des contenus de l'Agence Angola Press (ANGOP), Elias Tumba, a estimé que ces journées interviennent à un moment opportun pour adapter la couverture de la radio aux évolutions de la vie sociopolitique du pays.

Il a souligné que l'Angola s'apprête à relever d'importants défis sur les plans politique et social.

« Cette rencontre intervient à un moment où le pays se prépare à relever des défis majeurs, tant sur le plan politique que social. Les années 2026 et 2027 seront déterminantes pour l'Angola et la radio doit s'y préparer afin d'assurer une couverture appropriée des grands événements », a-t-il déclaré.

Selon Elias Tumba, ces assises offrent un cadre propice à une réflexion approfondie sur les perspectives de la RNA, sa stratégie éditoriale ainsi que sur les attentes de la société.

Il a estimé qu'il était essentiel de mettre à profit cette réflexion pour mieux cerner les attentes du public à l'égard des médias de service public.

« C'est une occasion de réaligner en profondeur la grille de l'information afin de répondre davantage aux attentes des auditeurs », a-t-il ajouté.

Les Journées de la production radiophonique 2026 de la RNA se poursuivent jusqu'au vendredi 3 juillet. Elles ont pour objectif de recueillir des contributions en vue de l'élaboration d'une nouvelle grille des programmes, de favoriser la réflexion sur les défis et les opportunités auxquels la radiodiffusion est confrontée, ainsi que de présenter de nouvelles plateformes et des outils destinés à la production et à la diffusion de contenus radiophoniques.

Placée sous le thème « Radio nationale d'Angola : 50 ans à unir le pays », la rencontre entend également définir de nouveaux paradigmes afin d'accompagner les évolutions du secteur de la radiodiffusion.