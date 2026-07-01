Angola: Le ministre de l'Enseignement supérieur en faveur des politiques de science et de technologie pour accompagner la transformation numérique

Luanda — Le ministre angolais de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Ferreira, a souligné mardi à Luanda l'importance de l'actualisation de la Politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation (CTI) afin de répondre aux profondes mutations intervenues aux niveaux national et international.

S'exprimant à l'ouverture d'un atelier consacré à l'examen des recommandations relatives à cette politique, le ministre a rappelé que près de quinze ans après l'adoption du cadre actuellement en vigueur, l'Angola est confronté à de nouveaux défis, marqués notamment par l'accélération de la transformation numérique, l'essor de l'intelligence artificielle, la transition énergétique et les effets du changement climatique.

Albano Ferreira a indiqué que la révision de cette politique s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement (PND) 2023-2027 et constitue une priorité stratégique de l'Exécutif en vue de renforcer le Système national de la science, de la technologie et de l'innovation.

Selon lui, ces évolutions imposent une approche renouvelée, capable de transformer les connaissances scientifiques en solutions concrètes répondant aux besoins du pays et ayant un impact direct sur son développement économique et social.

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Il a plaidé en faveur d'une politique axée sur les résultats, favorisant une production scientifique de qualité, le dépôt de brevets ainsi que le développement de solutions technologiques susceptibles de renforcer l'économie nationale.

Le ministre a également jugé indispensable de renforcer la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche, le secteur privé et les institutions publiques.

Il a par ailleurs mis l'accent sur le rôle déterminant du capital humain, appelant à un investissement accru dans la formation aux disciplines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), ainsi qu'à une meilleure intégration des jeunes, des femmes et des compétences issues de la diaspora au sein du système scientifique national.

Albano Ferreira a invité les participants à mener un débat ouvert, critique et constructif afin d'aboutir à une politique réaliste, fondée sur des priorités clairement définies, des mécanismes de financement durables et des indicateurs permettant d'en mesurer les résultats.

« Nous avons besoin d'une politique capable de contribuer à la diversification de l'économie, de renforcer les entreprises nationales et de produire des bénéfices concrets », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la science, la technologie et l'innovation doivent être considérées comme des instruments essentiels pour améliorer la qualité de vie de la population, accroître la productivité et promouvoir un développement inclusif et durable.

L'atelier a pour objectif de consolider les recommandations qui serviront de base à la nouvelle Politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation, laquelle sera soumise aux autorités compétentes pour approbation.