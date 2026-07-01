Ethiopie: Les activités du Premier ministre Abiy en juin mettent en évidence des avancées dans la gouvernance, la transformation numérique et le développement des infrastructures

Addis Ababa — L'Éthiopie a poursuivi, au cours du mois de juin, la dynamique de son programme national de réformes en enregistrant des progrès notables dans les domaines de la gouvernance démocratique, de la transformation numérique, du développement des infrastructures, de la protection de l'environnement et de la diplomatie régionale, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, selon la Lettre d'information de juin 2026 du Bureau du Premier ministre.

Le rapport mensuel met en lumière les principales réalisations enregistrées dans les secteurs prioritaires, illustrant la volonté du gouvernement de mettre en oeuvre sa stratégie de développement à long terme visant à renforcer les institutions, accélérer la transformation économique et améliorer la prestation des services publics.

Parmi les principales avancées figure la tenue réussie de la septième élection générale nationale. Le Premier ministre Abiy Ahmed a voté dans sa ville natale de Beshasha lors du scrutin du 1er juin et a salué l'engagement des Éthiopiens en faveur du renforcement des institutions démocratiques, du patriotisme et d'une participation pacifique.

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À la suite de l'annonce officielle des résultats définitifs par le Conseil national électoral d'Éthiopie, le 21 juin, le Premier ministre a également reçu des messages de félicitations d'organisations internationales et de dirigeants mondiaux, saluant le bon déroulement du processus électoral.

La transformation numérique a également franchi une étape importante avec le dépassement, bien avant l'échéance prévue, de l'objectif fixé par l'initiative « Five Million Ethiopian Coders ». Lancé en juillet 2024, le programme a enregistré 5 005 146 participants, dont plus de trois millions ont achevé avec succès leur formation en moins de deux ans.

À Addis-Abeba, il a inauguré le projet de développement riverain Entoto-Kebena, couvrant 87,6 hectares, ainsi que le projet Entoto-Kechene Medhanealem, destinés à promouvoir la restauration écologique, le tourisme et l'amélioration du cadre de vie urbain.

Le Premier ministre a également visité des projets pilotes de logements utilisant des technologies innovantes, notamment l'impression 3D, les structures préfabriquées en acier léger et les habitations modulaires en conteneurs, illustrant l'engagement du pays en faveur d'un développement urbain durable et fondé sur l'innovation.

La protection de l'environnement est demeurée une priorité nationale.

L'édition 2026 de l'initiative Héritage Vert a été officiellement lancée sous le thème « Plantons l'espoir », portant l'objectif cumulé de la campagne de 48 à 65 milliards de plants d'arbres.

Pour la seule saison des pluies en cours, le pays prévoit de planter huit milliards de jeunes arbres, afin de restaurer les paysages dégradés, renforcer la résilience climatique, accroître le couvert forestier et améliorer les moyens de subsistance des communautés rurales, notamment par le développement de l'apiculture.

Sur le plan diplomatique, le Premier ministre a reçu la Mission d'observation électorale de l'Union africaine, conduite par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, réaffirmant le rôle des institutions africaines dans la consolidation de la gouvernance démocratique sur le continent.

Il s'est également entretenu avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, les deux dirigeants ayant réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économique, sécuritaire et du développement régional, tout en soulignant les liens historiques unissant les deux pays voisins.

Fort de ce succès, le gouvernement a relevé son ambition en fixant un nouvel objectif de sept millions de participants d'ici août 2026, tout en invitant les jeunes Éthiopiens à profiter de la période estivale pour renforcer leurs compétences numériques.

Poursuivant cette dynamique, le Premier ministre a inauguré MESOB, première plateforme africaine intégrée de services publics numériques, qui regroupe sur une interface unique les services de plusieurs institutions gouvernementales afin d'améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la qualité des services offerts aux citoyens.

Les grands projets d'infrastructures ont également progressé de manière soutenue durant le mois.

Le Premier ministre a inspecté l'état d'avancement du projet de l'aéroport international de Bishoftu, le plus vaste projet aéroportuaire du continent africain. Une fois achevé, celui-ci pourra accueillir 110 millions de passagers par an, renforçant considérablement les capacités aériennes de l'Éthiopie et consolidant sa position de plaque tournante de l'aviation en Afrique.

Les progrès accomplis ont par ailleurs été examinés lors du sommet « L'Éthiopie tient ses engagements », consacré aux avancées enregistrées dans la restructuration économique, l'agriculture, les mines, les investissements et d'autres secteurs stratégiques. À cette occasion, le Premier ministre a souligné que ces résultats sont le fruit d'une mise en oeuvre constante de la philosophie Medemer, appelant à préserver et à consolider les acquis grâce à un engagement collectif.

Le mois de juin a également été marqué par le lancement d'une vaste campagne nationale de volontariat dans le woreda de Goro, comprenant la construction de 20 nouvelles habitations dans le cadre de l'Initiative des Corridors ruraux, illustrant l'importance accordée à la participation citoyenne dans le développement national.

Enfin, le Premier ministre a réaffirmé le rôle stratégique du tourisme comme moteur de croissance économique et expression de l'identité nationale. Selon le Bureau du Premier ministre, les réformes engagées dans la préservation du patrimoine ainsi que le développement du tourisme naturel et événementiel ont contribué à une forte progression du secteur.

Au cours de l'année écoulée, l'Éthiopie a accueilli 1,4 million de visiteurs internationaux, générant 5,2 milliards de dollars américains de recettes touristiques.

Selon le Bureau du Premier ministre, les réalisations enregistrées au cours du mois de juin témoignent de la poursuite des efforts de l'Éthiopie en faveur du renforcement des institutions, de l'innovation numérique, du développement des infrastructures, de la durabilité environnementale et de la coopération régionale, dans le cadre de sa vision de prospérité inclusive et de transformation économique.