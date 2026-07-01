Ethiopie: La Chambre des représentants adopte des réformes sur la fiscalité, les statistiques nationales et le marché du carbone

Addis-Abeba — Réunie pour sa 29e session ordinaire, la Chambre des représentants du peuple (CRP) a adopté trois projets de loi majeurs portant sur la réforme de l'administration fiscale fédérale, le système statistique national et le développement du marché du carbone en Éthiopie.

Les députés ont également poursuivi l'examen approfondi du projet de budget du gouvernement fédéral pour l'exercice budgétaire 2019.

Présentant les conclusions et recommandations de la commission permanente, le président de la Commission de la planification, du budget et des finances, Desalegn Wedaje, a indiqué que le projet de réforme de l'administration fiscale fédérale vise à améliorer la transparence, l'équité, la responsabilité et l'efficacité du système fiscal national.

Il a précisé que le texte instaure un mécanisme indépendant de médiation destiné à résoudre les différends et incompréhensions entre les contribuables et l'administration fiscale, offrant ainsi une solution complémentaire aux procédures actuelles de règlement des litiges.

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Évoquant le projet de loi relatif aux statistiques éthiopiennes, M. Wedaje a expliqué que celui-ci permettra de mettre en place un système statistique national moderne, doté d'une base juridique solide et aligné sur les normes internationales.

Selon lui, cette réforme garantira que les politiques publiques, les programmes de transformation et les initiatives de développement du pays reposent sur des données fiables et une prise de décision fondée sur des preuves.

S'agissant du projet de loi portant sur le marché du carbone, le président de la commission permanente a souligné que cette législation permettra de convertir les efforts croissants de l'Éthiopie en matière de développement durable en opportunités économiques, notamment grâce à la promotion du marché du carbone, à l'attraction d'investissements verts et au renforcement du transfert de technologies.

Au terme des discussions, la Chambre des représentants a adopté à l'unanimité les trois projets de loi, conformément aux recommandations formulées par la Commission permanente de la planification, du budget et des finances.