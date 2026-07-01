Ethiopie: Des réfugiés rendent hommage à l'accueil du pays - Le HCR cite « Makatet » comme référence en matière d'inclusion

Addis-Abeba — Des réfugiés installés en Éthiopie ont salué la tradition d'accueil du pays ainsi que les efforts croissants déployés en faveur de leur intégration.

Interrogés par ENA, plusieurs réfugiés ont indiqué que les possibilités offertes en matière d'éducation, d'emploi et d'accès aux services essentiels leur avaient permis de reconstruire leur existence dans la dignité et avec un nouvel espoir.

Ces témoignages interviennent alors que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a présenté l'initiative éthiopienne « Makatet » comme un modèle novateur d'inclusion des réfugiés et de solutions durables, faisant de l'Éthiopie l'un des pays africains les plus avancés dans ce domaine.

Le gouvernement éthiopien a récemment lancé la Feuille de route Makatet, un cadre stratégique national destiné à promouvoir l'intégration socio-économique des réfugiés tout en améliorant les services publics et les possibilités de développement au profit des communautés d'accueil.

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Considérée comme une réforme majeure des politiques publiques, cette feuille de route marque le passage d'une assistance humanitaire classique à une approche axée sur le développement, favorisant l'intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux et leur autonomie à long terme.

Présentée officiellement au Musée mémorial de la victoire d'Adwa, cette initiative ambitionne de relier les réfugiés aux systèmes éthiopiens d'éducation, de santé, de services numériques et de développement économique, tout en garantissant que les communautés d'accueil bénéficient également des infrastructures, des investissements et des services mis en place.

Des réfugiés originaires de plusieurs pays ont décrit l'Éthiopie comme une terre d'accueil où la solidarité s'accompagne de véritables perspectives de développement personnel et professionnel.

Joseph Ndikumukiza, réfugié congolais vivant en Éthiopie depuis plus de douze ans, a exprimé sa profonde reconnaissance envers la population éthiopienne pour le soutien dont il a bénéficié.

« Les Éthiopiens sont des personnes chaleureuses et particulièrement hospitalières. Je leur suis profondément reconnaissant », a-t-il déclaré.

Sohange Ndayiragise Mabanga, réfugiée burundaise, a affirmé que la bienveillance des communautés locales avait facilité l'intégration des réfugiés dans leur quotidien tout en leur ouvrant des perspectives en matière d'éducation, d'emploi et de moyens de subsistance durables.

« Les Éthiopiens sont très généreux et bienveillants. Lorsque quelqu'un rencontre des difficultés, ils n'hésitent pas à l'orienter, à le conseiller et à lui apporter le soutien nécessaire », a-t-elle indiqué.

Hanna Patric, ressortissante kényane arrivée en Éthiopie avec l'appui de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a expliqué s'être sentie accueillie dès son arrivée par la population locale.

« Ce sont des personnes honnêtes, attentionnées et serviables. Je suis heureuse de vivre en Éthiopie. Ici, je me sens comme chez moi », a-t-elle déclaré.

Plus tôt, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, avait salué l'initiative Makatet, qu'il considère comme un modèle innovant pouvant inspirer les politiques mondiales en matière d'inclusion des réfugiés et de solutions durables.

Il a souligné que cette stratégie élargissait l'accès des réfugiés à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi, aux services numériques ainsi qu'à la terre, tout en créant un lien plus étroit entre l'aide humanitaire et les objectifs de développement à long terme.

Selon plusieurs spécialistes des politiques migratoires, la stratégie inclusive adoptée par l'Éthiopie pourrait servir de référence pour les futures réponses internationales aux déplacements forcés, notamment si elle continue de bénéficier de partenariats solides et d'un financement durable.

En intégrant les réfugiés aux politiques nationales de développement plutôt qu'en les maintenant dans une dépendance à l'aide humanitaire, la Feuille de route Makatet entend renforcer leur autonomie, soutenir les économies locales et permettre aux populations déplacées de participer pleinement au développement socio-économique des communautés qui les accueillent.