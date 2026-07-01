Ethiopie: Le guichet unique Mesob modernise les services publics - Des prestations plus rapides et plus transparentes, saluent les usagers

Addis-Abeba — Le guichet unique Mesob a profondément amélioré les procédures administratives, offrant aux citoyens un accès à des services publics plus rapides, plus performants et de meilleure qualité, selon plusieurs bénéficiaires.

Inauguré par le Premier ministre Abiy Ahmed, ce centre marque une nouvelle étape dans la modernisation de l'administration en réunissant, au sein d'un même espace, de nombreux services publics grâce à une plateforme numérique intégrée.

Cette réforme a pour objectif de simplifier les formalités administratives, de réduire les délais de traitement et de renforcer la transparence dans la prestation des services.

Les usagers interrogés ont indiqué que cette plateforme numérique facilite désormais l'accès aux principaux services publics tout en supprimant les procédures longues et complexes qui caractérisaient auparavant les administrations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ils estiment également que cette simplification favorise une plus grande responsabilisation des services et contribue à réduire les risques de pratiques irrégulières.

Interrogé par ENA, Desta Wedajeneh, résident d'Addis-Abeba, a expliqué que Mesob permet aux citoyens de réaliser un gain de temps considérable et reflète les avancées de l'Éthiopie dans la modernisation de son administration publique.

« Grâce à ce nouveau système, les citoyens obtiennent les services dont ils ont besoin rapidement et efficacement, sans les longues attentes auxquelles nous étions autrefois confrontés », a-t-il déclaré.

De son côté, Yosef Tamene a rappelé les difficultés qu'il rencontrait auparavant pour obtenir une carte nationale d'identité, une démarche qui exigeait souvent plusieurs déplacements et plusieurs jours de traitement.

« Aujourd'hui, des démarches qui demandaient plusieurs jours sont réalisées en quelques minutes », a-t-il affirmé, soulignant que cette nouvelle organisation a permis de résoudre une grande partie des difficultés auxquelles les citoyens faisaient face depuis longtemps.

Yirgalem Teshome a également salué la plateforme Mesob, qu'il considère comme un système innovant et performant établissant un nouveau standard dans la prestation des services publics.

Aschalew Admasu a, pour sa part, indiqué que ce centre a supprimé de nombreuses formalités administratives complexes qui compliquaient auparavant les démarches des citoyens.

« Cette plateforme numérique représente bien davantage qu'un simple outil pratique. Elle traduit la volonté du pays de bâtir une administration publique moderne, performante et efficace », a-t-il déclaré.

Enfin, Berhan Abreha a souligné que la centralisation de plusieurs services publics dans un même centre a permis de réduire sensiblement les contraintes auxquelles les citoyens étaient confrontés.