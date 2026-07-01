Ethiopie: Abay Bank fait son entrée à la nouvelle bourse éthiopienne

Abay Bank a été cotée à la Bourse éthiopienne (ESX), devenant ainsi la cinquième entreprise à rejoindre la plus jeune place boursière d'Afrique et la quatrième banque privée à y être cotée.

L'établissement bancaire a été admis sur le marché principal de l'ESX sous le symbole ABAYB dans le cadre d'une introduction en bourse par présentation. Cela signifie que les actionnaires existants peuvent négocier leurs actions en bourse, mais que la banque n'émet pas de nouvelles actions ni ne lève de nouveaux capitaux.

Cette cotation ajoute un nouvel établissement financier au nouveau marché des capitaux éthiopien, lancé en janvier 2025 après plus de 50 ans d'absence de bourse officielle. Wegagen Bank, Gadaa Bank et Awash Bank ont été cotées auparavant, tandis qu'Ethio Telecom est devenue la première entreprise non financière à rejoindre le marché après une offre publique d'actions en mai 2026.

L'admission d'Abay Bank rapproche la bourse de son objectif de 9 sociétés cotées avant la fin de l'exercice fiscal 2025/26 de l'Éthiopie. D'autres établissements de crédit, notamment Dashen Bank et Bank of Abyssinia, ont déjà finalisé l'enregistrement de leurs titres auprès de l'Autorité éthiopienne des marchés de capitaux.

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L'ESX souhaite atteindre le chiffre de 50 sociétés cotées d'ici 2030. Si cet objectif est atteint, la bourse pourrait offrir aux entreprises éthiopiennes un nouveau moyen de lever des capitaux à long terme et donner aux investisseurs un accès réglementé à l'une des plus grandes économies frontières d'Afrique.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse d'Abay Bank marque une nouvelle étape dans la transition de l'Éthiopie d'un système financier fermé vers un marché des capitaux réglementé. Pendant des décennies, les entreprises ont principalement compté sur leurs bénéfices non distribués et sur les prêts bancaires, en l'absence d'une bourse active.

Cela a limité la formation des prix, l'accès des investisseurs et les options de financement à long terme. L'introduction en bourse par voie d'admission ne apporte pas aujourd'hui de nouveaux capitaux à Abay Bank, mais elle crée de la liquidité pour les actionnaires et offre au marché un titre supplémentaire négociable.

La prédominance initiale des banques s'explique également par le fait que les institutions financières comptent parmi les entreprises privées les mieux structurées d'Éthiopie et peuvent contribuer à renforcer la confiance des investisseurs. Le véritable défi consistera à déterminer si l'ESX pourra aller au-delà des banques et attirer des entreprises issues des secteurs des télécommunications, de l'industrie manufacturière, de l'agriculture, de la logistique et de la consommation.

L'offre publique d'Ethio Telecom a montré que les investisseurs particuliers sont intéressés, même si la levée de fonds n'a pas atteint l'objectif fixé. Le marché éthiopien est encore jeune, mais chaque introduction en bourse contribue à renforcer l'infrastructure, la gouvernance et la confiance nécessaires à l'approfondissement du marché des capitaux.