Nigeria: La SEC nigériane suspend la campagne de promotion de l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote

La Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes (SEC) a ordonné l'arrêt immédiat des campagnes promotionnelles liées à une prétendue offre publique d'actions de Dangote Refinery, précisant qu'aucune demande d'introduction en bourse n'avait été déposée ni approuvée.

L'autorité de régulation a indiqué avoir constaté la présence de publicités, de bannières, d'e-mails et de messages sur des plateformes d'investissement invitant les investisseurs à souscrire à une prétendue offre de titres de la société Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE.

La SEC a indiqué que certains opérateurs agréés du marché des capitaux étaient impliqués dans la sollicitation de souscriptions anticipées, alors même qu'aucun document relatif à une offre publique n'avait été soumis pour approbation. « Aucune demande d'enregistrement d'une introduction en bourse ou d'une offre publique d'actions de la raffinerie n'a été déposée ni approuvée par la Commission », a déclaré l'autorité de régulation.

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La Commission a indiqué que ces campagnes risquaient d'induire les investisseurs en erreur, de fausser les attentes du marché et de créer des lacunes d'information sur le marché financier nigérian. Elle a précisé que les prospectus non approuvés, les demandes d'ouverture de compte, les souscriptions préfinancées et les allocations promises pouvaient constituer des manipulations de marché et des violations de la législation sur les valeurs mobilières.

La SEC a ordonné aux courtiers, aux plateformes numériques et aux autres intermédiaires agréés de mettre fin à toute activité de marketing et de démarchage liée à la transaction présumée. Elle a également conseillé aux investisseurs d'ignorer toute demande de transfert de fonds dans le cadre d'une offre préalable à l'introduction en bourse. Cet avertissement intervient alors que la raffinerie Dangote, l'un des plus grands projets industriels d'Afrique, continue de susciter l'intérêt des investisseurs en vue d'une éventuelle cotation future.

Points clés à retenir

L'avertissement de la SEC montre à quel point l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote est devenue un sujet sensible avant même le lancement officiel du processus d'introduction. La raffinerie est l'un des actifs industriels les plus suivis du Nigeria, et les informations faisant état de placements privés, d'éventuelles levées de fonds par emprunt et d'une future introduction en bourse ont suscité un vif intérêt chez les investisseurs.

Cela ouvre également la voie à des campagnes non officielles, à la désinformation et à des stratagèmes de souscription anticipée. Le message de l'autorité de régulation est clair : tant qu'un prospectus n'a pas été déposé, examiné et approuvé, il n'y a pas d'offre publique autorisée. Cela est essentiel pour la protection des investisseurs et l'intégrité du marché. L'introduction en bourse de la raffinerie serait probablement l'une des plus importantes opérations de l'histoire du marché des capitaux nigérian ; le processus doit donc s'appuyer sur des règles claires, des informations vérifiées et un accès équitable pour tous les investisseurs.

La SEC met également en garde les intermédiaires agréés : toute campagne de promotion préalable sans autorisation est passible de sanctions. Pour les investisseurs, la leçon à retenir est simple : n'envoyez pas de fonds et ne vous fiez pas à des promesses d'attribution privée tant que l'offre n'a pas été confirmée par les canaux officiels de la SEC et étayée par un prospectus approuvé.