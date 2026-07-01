Maroc: Les États-Unis vont provisoirement lever certains droits de douane sur les engrais phosphatés marocains

Alors que les agriculteurs américains sont confrontés à d'importants problèmes d'approvisionnement en engrais à cause de la guerre au Moyen Orient, Washington a décidé de lever pour une durée de huit mois certains de ses droits de douane sur les engrais phosphatés marocains. Un choix qui ne doit rien au hasard.

La crise dans le golfe arabo-persique entre l'Iran d'une part, les États-Unis et Israël de l'autre, fait les bonnes affaires du Maroc. En raison des difficultés rencontrées par les agriculteurs américains depuis le début de la guerre au Moyen Orient - ils doivent affronter à la fois une hausse des coûts de production et des tensions d'approvisionnement en engrais - le président Donald Trump va temporairement lever certains droits de douane sur les engrais phosphatés en provenance du royaume.

Ce choix fait par Washington ne doit rien au hasard : avec près de 70 % des réserves connues, le Maroc dispose en effet des plus grandes réserves mondiales de phosphate.

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Mais le pays dispose aussi d'un autre actif à son avantage : dans le contexte actuel de tensions géopolitiques où la ressource devient de plus en plus précieuse, le royaume chérifien est perçu comme un fournisseur fiable. Dans sa déclaration, la présidence américaine le cite d'ailleurs explicitement comme l'un des rares pays capables d'assurer immédiatement des livraisons sans perturbation alors que la prochaine campagne agricole est prévue à l'automne.

Une levée des taxes pour huit mois

Les taxes sur les engrais marocains vont donc être levées pour une durée de huit mois alors que depuis cinq ans, des droits compensateurs avaient été instaurés dessus par les États-Unis dans le cadre d'un contentieux commercial opposant les producteurs américains aux exportateurs marocains.

Si les États-Unis sont eux-mêmes de grands producteurs mondiaux d'engrais phosphatés, ils n'en produisent pas suffisamment pour couvrir l'ensemble de leurs besoins. Le pays importe en effet 35 % de sa consommation, principalement du Canada pour le potassium, mais cherche depuis quelque temps à diversifier ses fournisseurs.

Réagissant à cette nouvelle, le groupe marocain OCP, leader mondial des produits phosphatés, s'est félicité de la décision américaine, la qualifiant d'étape importante vers le rétablissement des exportations marocaines d'engrais sur le marché américain.