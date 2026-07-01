Ouganda: En s'attaquant à la presse, la répression contre les voix dissidentes franchit un nouveau pas

Les autorités ougandaises viennent de donner un nouveau tour de vis à la répression des voix qui osent les critiquer en fermant deux médias du principal groupe de presse indépendant du pays, dimanche 28 juin. Si le pouvoir assume pleinement cette décision, la mesure suscite en revanche de nombreuses réactions à l'étranger.

Après les arrestations d'opposants et d'avocats, le principal groupe de presse indépendant du pays, Nation Media Group, est à son tour dans le collimateur des autorités ougandaises. Depuis dimanche 28 juin, plusieurs de ses médias, dont le Daily Monitor et NTV Uganda, ont cessé de fonctionner à la suite d'une opération menée sous l'autorité du chef de l'armée, Muhoozi Kainerugaba.

Une opération que le gouvernement assume pleinement, Kampala affirmant dans un communiqué publié mardi 30 juin que l'arrêt des activités du groupe est lié à une enquête de sécurité ordonnée par le président Yoweri Museveni et menée par l'armée, la police et d'autres services de sécurité. Ses conclusions seront rendues publiques une fois les investigations achevées.

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À l'étranger en revanche, la fermeture de Nation Media Group suscite de vives réactions. Aux États-Unis, plusieurs sénateurs ont par exemple dénoncé une atteinte à la liberté de la presse et demandé une révision de la coopération sécuritaire avec l'Ouganda.

Dans le pays, l'affaire intervient dans un contexte de durcissement de la répression contre les voix hostiles aux autorités et de multiplication des attaques du chef de l'armée - et fils du président Yoweri Museveni - contre les opposants, les médias et la société civile. Ces dernières semaines, l'avocat de l'opposant Kizza Besigye, Erias Lukwago, a ainsi été arrêté et hospitalisé, alors que, plus récemment, l'ancienne ministre Miriam Matembe, 72 ans, a, elle, disparu après avoir été publiquement menacée sur les réseaux sociaux par Muhoozi Kainerugaba.