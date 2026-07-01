Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi lance le programme « Debout Jeunes Congolais » doté d'un budget de 1,3 milliard USD

Transformer la jeunesse en un véritable levier de croissance économique pour la République démocratique du Congo : telle est l'ambition du nouveau Programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, baptisé « Debout Jeunes Congolais ». Lancé ce mardi 30 juin 2026 à Kinshasa par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ce projet d'envergure est adossé à une enveloppe globale de 1,3 milliard de dollars américains sur six ans, avec pour objectif ultime de créer des millions d'emplois d'ici à 2032.

Ce programme de grande envergure découle directement des recommandations formulées lors de la Table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes qui s'était tenue en novembre dernier. Il s'articule autour de trois axes stratégiques majeurs : des formations professionnelles adaptées, un accompagnement technique à l'entrepreneuriat, une facilitation de l'accès au marché de l'emploi.

Pour matérialiser son démarrage immédiat, une première ligne de crédit de 50 millions de dollars a été débloquée.

S'exprimant devant la nation, le président Félix Tshisekedi a redéfini la place des jeunes dans l'espace public :

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« Pendant trop longtemps, on a parlé de la jeunesse comme d'un risque, d'une charge ou d'un problème à gérer. Je veux, devant la nation, renverser définitivement cette lecture. La jeunesse congolaise n'est pas une menace pour la République. Elle est la condition de son relèvement. (...) L'État ne peut pas, à lui seul, employer tous les jeunes Congolais. Mais il a le devoir de créer les conditions pour que chaque jeune puisse se former, accéder aux opportunités, entreprendre, travailler dignement et contribuer à la prospérité nationale. »

Le garant de la nation a toutefois rappelé avec lucidité qu'une jeunesse abandonnée sans perspectives concrètes devient une proie facile pour le découragement, l'exode, les manipulations et les logiques de violence dans les zones les plus fragiles.