Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes à Abidjan - Le gouvernement annonce 59 morts

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district autonome d'Abidjan dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin 2026, ont occasionné 59 morts, a annoncé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 1er juillet 2026.

Selon le porte-parole du gouvernement, aucune victime n'a été enregistrée dans les zones identifiées comme étant à risque, dont les populations ont respecté les consignes de sécurité émises par le gouvernement et accepté d'être déplacées.

« Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la commune d'Attécoubé, avec une vingtaine de morts, où les populations ont malheureusement recolonisé des sites dont elles avaient été déplacées », a déclaré Amadou Coulibaly, soulignant que le gouvernement déplore toutes les pertes en vies humaines, présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs, le gouvernement appelle les populations à respecter les mesures de sécurité édictées, notamment en quittant les zones identifiées comme étant à risque.