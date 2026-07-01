Cote d'Ivoire: Les prix des carburants maintenus pour le mois de juillet 2026

1 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Pour la période allant du 1er au 31 juillet 2026, les prix maxima de détail des produits pétroliers applicables sur l'ensemble du territoire national sont maintenus à 875 Fcfa le litre pour le super sans plomb et à 700 Fcfa le litre pour le gasoil.

Cette information a été rendue publique par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie à travers la Direction générale des hydrocarbures.

Ces tarifs s'inscrivent dans la politique de régulation du secteur, visant à garantir la stabilité du marché ainsi que la protection du pouvoir d'achat des consommateurs.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.