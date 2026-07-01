Cote d'Ivoire: Les prix des carburants maintenus pour le mois de juillet 2026

Pour la période allant du 1er au 31 juillet 2026, les prix maxima de détail des produits pétroliers applicables sur l'ensemble du territoire national sont maintenus à 875 Fcfa le litre pour le super sans plomb et à 700 Fcfa le litre pour le gasoil.

Cette information a été rendue publique par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie à travers la Direction générale des hydrocarbures.

Ces tarifs s'inscrivent dans la politique de régulation du secteur, visant à garantir la stabilité du marché ainsi que la protection du pouvoir d'achat des consommateurs.