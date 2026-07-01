Cote d'Ivoire: Semaine HSE 2026 - Luca Faccenda appelle à une responsabilité collective pour préserver l'environnement

Eni Côte d'Ivoire a lancé, le mardi 30 juin 2026, sa Semaine dédiée à l'Hygiène, à la sécurité et à l'environnement (Hse), au Radisson Blu de Port-Bouët. L'événement, qui se tient jusqu'au 3 juillet, réunit partenaires et contractants autour des enjeux liés à la sécurité au travail et à la protection de l'environnement.

Lors de l'ouverture officielle, Luca Faccenda, représentant du groupe, a rappelé l'importance stratégique accordée à ces questions. « La santé, la sécurité, la protection de l'environnement et le développement durable constituent des priorités absolues pour Eni », a-t-il affirmé.

La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Abou Bamba, parrain de l'édition 2026. Une présence saluée par Luca Faccenda, qui y voit un signal fort de l'engagement des autorités ivoiriennes en faveur d'une croissance respectueuse de l'environnement.

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Au-delà du discours institutionnel, le responsable d'Eni a insisté sur la philosophie du groupe : faire de la culture Hse un levier essentiel de performance. « Il ne s'agit pas seulement d'une exigence réglementaire, mais d'une valeur fondamentale qui guide l'ensemble de nos activités », a-t-il souligné.

Durant quatre jours, les participants échangeront sur les bonnes pratiques en matière de prévention des risques, de protection des personnes et de préservation des ressources naturelles. L'objectif affiché est de renforcer un environnement de travail sûr tout en contribuant durablement au développement des zones d'intervention.

Selon Luca Faccenda, cette stratégie repose sur des actions concrètes, notamment des investissements, des formations continues et le recours à des innovations technologiques.

Dans cette dynamique, Eni a récemment organisé une opération de nettoyage des plages. Une initiative qui, au-delà de son impact immédiat sur le littoral, se veut un appel à la mobilisation collective en faveur de la protection de l'environnement.