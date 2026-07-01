Cote d'Ivoire: Tests d'entrée à l'Ena en 2027 des auditeurs étrangers - Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 31 juillet

Démarrées le lundi 22 juin 2026, les inscriptions pour les tests d'entrée en 2027 à l'Ecole nationale d'administrations (Ena) en qualité d'Auditeurs à titre étranger (Ate) prendront fin le vendredi 31 juillet 2026.

Sont concernées par ces tests, les administrations publiques et parapubliques des pays et organisations internationales désirant former leurs ressortissants et agents.

Les frais d'inscription sont fixés à 150 000 Fcfa payables en une seule fois à l'Agence comptable de l'Ena, et les tests se tiendront le vendredi 21 août 2026, à 7h30 au sein de l'Ena.

Les candidats étrangers fonctionnaires ou non, fournissent à l'inscription en ligne sur le site : www.ena.ci, un dossier comprenant une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ; un arrêté de nomination dans l'emploi actuel (pour les fonctionnaires) ; une photo d'identité couleur ; une copie libellée en français, certifiée conforme à l'original du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en équivalence et du diplôme requis pour le cycle de formation choisi, et une copie du reçu de paiement des frais d'inscription.