Bénin: Maisons submergées, routes impraticables, la saison des pluies s'abat avec vigueur sur le pays

La saison des pluies s'abat sur le Bénin - et tout le Golfe de Guinée - avec une intensité particulière depuis le mois de juin. Cotonou et sa périphérie en ont fait les frais dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juin : des quantités d'eau se sont déversées sur la capitale économique et à Abomey-Calavi, inondant plusieurs quartiers et paralysant certains axes routiers. Pour des centaines d'automobilistes piégés dans les embouteillages, ce fut un calvaire interminable.

Ce mardi 30 juin au matin, en allant au travail, piétons, automobilistes et motocyclistes ont vécu un véritable calvaire, tous piégés entre les eaux de pluie et les embouteillages. Plusieurs axes routiers étaient inondés, surtout le pont de Houédonou, principale porte d'entrée sur Cotonou, non loin de l'université d'Abomey-Calavi où le niveau de 141 mm d'eau a été relevé.

Nombreux sont ceux qui ont découvert, avec amertume, la mauvaise surprise de ce matin-là sur l'axe menant au pont. Témoignages de quelques automobilistes excédés : « Vraiment, ça ne va pas, il y a trop d'embouteillage. J'ai fait plus de deux heures de temps. Ce n'est pas du tout la joie, ça ne bouge pas. Je suis chauffeur Yango, ça va peser sur mon revenu de la journée. »

Voies de contournement

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Plusieurs fonctionnaires sont arrivés en retard à leur poste de travail. Face à la situation, la police et le centre de sécurité routière ont déployé des agents pour réguler la circulation et proposé des voies de contournement aux usagers. Elles sont toujours recommandées

Dans la soirée, le trajet retour était moins pénible que le matin. Il y avait moins d'eau sur le pont et les axes auparavant inondés. Le ciel reste gris sur Cotonou : la saison des pluies n'est pas encore terminée. Météo Bénin, dans son bulletin quotidien, annonce encore des tendances pluvieuses pour les prochains jours.