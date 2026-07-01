Comores: Journée de boycott contre les opérateurs téléphoniques

1 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Abdallah Mzembaba

Aux Comores, une journée sans recharge est organisée ce mercredi 1er juillet pour notamment dénoncer le coût jugé excessif de l'internet mobile. À l'appel du journaliste Oubeidillah Mchangama et de l'Association comorienne des technologies de l'information et de la communication (Actic), les consommateurs sont invités à suspendre pendant vingt-quatre heures l'achat de crédit chez les deux opérateurs du pays.

Une journée sans recharge pour dénoncer le coût jugé excessif de l'internet mobile, alors que l'opérateur Yas vient de lancer une première offre illimitée à hauteur de 50 euros le mois, après les annonces du gouvernement visant à élargir l'accès aux données mobiles.

Hamidou Mhoma, président de l'Actic, appelle les consommateurs à suspendre l'achat de crédit chez Yas et Huri. « C'est une grève du porte-monnaie, explique-t-il. Nous voulons une baisse de cette data, une amélioration de la qualité des services et une transparence dans l'usage de la data qui s'évapore à la vitesse de la lumière. Les opérateurs, bien entendu, ont proposé des offres illimitées. Ils ont même lancé des campagnes de séduction vis-à-vis des consommateurs, mais les offres illimitées proposées, c'est de la poudre aux yeux, c'est du mépris. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ils sont complètement hors sol »

La mobilisation trouve un écho auprès de nombreux usagers, confrontés à des dépenses devenues difficiles à supporter. Faïza fait partie des Comoriens qui comptent suivre le mouvement de boycott. « Internet aujourd'hui est un besoin qui est presque vital, rappelle-t-elle. Sans data, je ne peux pas travailler. J'ai commencé avec un [opérateur], j'ai fini avec l'autre, mais ils sont complètement hors sol. Quel Comorien peut se payer 50 euros d'offre illimitée ? »

Cinquante euros représentent environ la moitié du salaire mensuel moyen aux Comores. Interrogé par RFI, Yas assure appliquer les prix planchers fixés par le régulateur depuis 2021. L'opérateur annonce que d'autres offres internet illimitées, destinées à un public plus large, sont en attente de validation par l'Autorité nationale de régulation des TIC, qui n'a pas donné suite à nos sollicitations.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.