Cote d'Ivoire: 50 ans après la médaille d'or de la paix de l'ONU - L'héritage intemporel de Félix Houphouët-Boigny

Le 1er juillet 1976 demeure une date marquante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la diplomatie internationale. Il y a exactement cinquante ans, le Président Félix Houphouët-Boigny recevait la médaille d'or de la paix des Organisations des Nations unies, une distinction prestigieuse saluant son engagement constant en faveur de la paix, du dialogue et de la coopération entre les peuples.

C'est au cours de cette cérémonie historique que le Père de la Nation ivoirienne a prononcé, pour la première fois, une phrase appelée à traverser les générations : « La paix, ce n'est pas un vain mot, mais un comportement. » Cette citation, devenue l'une des plus célèbres de son héritage politique, continue d'inspirer les dirigeants et les peuples bien au-delà des frontières ivoiriennes.

Pour Félix Houphouët-Boigny, la paix ne relevait ni d'un simple idéal ni d'un slogan politique. Elle constituait un mode de gouvernance fondé sur le dialogue, la tolérance, l'écoute et la recherche permanente du consensus. Convaincu que le développement économique et le progrès social ne pouvaient s'épanouir que dans un climat apaisé, il a fait de la stabilité un pilier essentiel de son action à la tête de l'État.

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Cette vision lui a valu une reconnaissance internationale durable. Son nom reste aujourd'hui associé au Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, créé par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture afin d'honorer les personnalités, les institutions ou les organisations ayant apporté une contribution exceptionnelle à la promotion, à la recherche ou au maintien de la paix. Cette distinction perpétue la pensée du premier Président ivoirien et témoigne de l'universalité de son message.

Au fil des années, ce prix prestigieux a récompensé des acteurs majeurs de la paix, contribuant ainsi à maintenir vivant l'idéal porté par Félix Houphouët-Boigny. Il illustre la volonté de transmettre aux générations futures les valeurs de dialogue, de réconciliation et de fraternité qui ont marqué son parcours.

Cinquante ans après la remise de la médaille d'or de la paix de l'Onu, la célèbre formule « La paix, ce n'est pas un vain mot, mais un comportement » conserve toute son actualité dans un monde confronté à de multiples crises. Plus qu'une citation, elle demeure une invitation permanente à faire de la paix un engagement quotidien.

En célébrant cet anniversaire, la Côte d'Ivoire rend hommage à l'héritage d'un homme d'État dont la vision continue de rayonner à travers le monde et de rappeler que la paix constitue une condition indispensable à tout développement durable.