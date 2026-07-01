Cote d'Ivoire: 250e anniversaire d'indépendance des États-Unis - Le centre culturel d'Abobo accueille une conférence édifiante

Les États-Unis célèbrent le 250e anniversaire de leur indépendance le 4 juillet 2026. Une date qui marque le quart de millénaire de la Déclaration d'indépendance signée en 1776. Dans ce cadre, le Centre d'action culturelle d'Abobo (Cacab) a accueilli, le 29 juin 2026, une conférence sur la portée historique et culturelle de cette commémoration.

La conférence a été animée par Lisa Overman, qui exerce au département scientifique et technologique de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Son intervention a offert une immersion dans les célébrations organisées aux États-Unis à l'occasion de cet anniversaire.

Dans un récit captivant et passionné, elle a décrit les activités qui marquent cette commémoration dans les différents États américains, un moment durant lequel les Américains, dans un élan de fierté nationale, déploient massivement leur drapeau dans les rues et sur les plages.

La conférencière n'a pas manqué de rappeler que cet événement historique a marqué la naissance des principes fondateurs chers à l'Amérique, à savoir la liberté, l'égalité et la démocratie.

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Elle a également indiqué qu'il s'agit d'un événement qui ravive le souvenir de l'histoire douloureuse des esclaves africains déportés aux États-Unis. Cette conférence a aussi été l'occasion de promouvoir les valeurs d'amour, de travail et de cohésion qui ont contribué à bâtir la nation américaine.

Son exposé a donné lieu à un échange interactif avec le public, au cours duquel elle a répondu aux différentes questions posées.

Hortense Békouan Zagbayou, directrice du Cacab, a pris part à cette activité qui a permis au public de découvrir un pan important de l'histoire des États-Unis. L'un des temps forts a été la remise de lots aux vainqueurs du quiz organisé à l'occasion de cette commémoration.

Notons qu'à l'initiative de l'ambassade des États-Unis, cet anniversaire fait l'objet d'une célébration éclatée à travers la Côte d'Ivoire et donne lieu à de nombreuses activités dans l'ensemble du réseau des espaces culturels (American Shelf) du pays.