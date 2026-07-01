Afrique Centrale: João Lourenço félicite le Rwanda à l'occasion du 64e anniversaire de son indépendance

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité ce mercredi le Président du Rwanda, Paul Kagame, le gouvernement et le peuple rwandais à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance nationale de leur pays.

Dans un message diffusé par le Service de presse de la Présidence de la République, le chef de l'État angolais a souligné les progrès accomplis par le Rwanda en matière de paix, de réconciliation nationale et de stabilité.

Ces facteurs, a-t-il affirmé, ont contribué aux progrès enregistrés dans les secteurs économique et social.

João Lourenço s'est également dit convaincu que la région des Grands Lacs peut atteindre un niveau de développement significatif, à condition que la paix et la sécurité soient rétablies, grâce aux efforts concertés des pays qui la composent.

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Dans sa lettre, le Président de la République a également réaffirmé l'intérêt de l'Angola à renforcer ses relations d'amitié, de solidarité et de coopération avec le Rwanda.

En conclusion, João Lourenço a souhaité à Paul Kagame une bonne santé et beaucoup de succès, ainsi que la prospérité au peuple rwandais.