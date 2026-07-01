Afrique: L'Angola et l'Algérie discutent du renforcement de leur coopération institutionnelle à Genève

30 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La représentante de l'Angola auprès de l'ONU et des autres organisations internationales à Genève, Ana Maria de Oliveira, a rencontré lundi 29 son homologue algérien, Idris Latreche, afin d'évoquer des questions multilatérales, notamment le renforcement de la coopération institutionnelle.

Selon un communiqué de presse, les deux diplomates ont salué, lors de cette rencontre, l'excellent état de la coopération bilatérale entre l'Angola et l'Algérie, soulignant la récente visite d'État du président angolais, João Lourenço, qui a permis d'approfondir la coopération entre les deux pays et de renforcer leurs relations historiques d'amitié et de solidarité.

Dans le cadre de l'agenda multilatéral, les deux diplomates entendent collaborer sur diverses questions d'intérêt national et africain, notamment en matière de droits de l'homme, de santé et de migration, par l'organisation d'événements ou la coordination de groupes thématiques au sein du Groupe africain à Genève.

Le diplomate algérien est le nouveau représentant permanent de son pays auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, à compter du 8 juin 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avant sa nomination à Genève, il a été chef de cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines d'Algérie, de 2024 à 2026.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.