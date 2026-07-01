Afrique: L'Angola et l'Algérie discutent du renforcement de leur coopération institutionnelle à Genève

Luanda — La représentante de l'Angola auprès de l'ONU et des autres organisations internationales à Genève, Ana Maria de Oliveira, a rencontré lundi 29 son homologue algérien, Idris Latreche, afin d'évoquer des questions multilatérales, notamment le renforcement de la coopération institutionnelle.

Selon un communiqué de presse, les deux diplomates ont salué, lors de cette rencontre, l'excellent état de la coopération bilatérale entre l'Angola et l'Algérie, soulignant la récente visite d'État du président angolais, João Lourenço, qui a permis d'approfondir la coopération entre les deux pays et de renforcer leurs relations historiques d'amitié et de solidarité.

Dans le cadre de l'agenda multilatéral, les deux diplomates entendent collaborer sur diverses questions d'intérêt national et africain, notamment en matière de droits de l'homme, de santé et de migration, par l'organisation d'événements ou la coordination de groupes thématiques au sein du Groupe africain à Genève.

Le diplomate algérien est le nouveau représentant permanent de son pays auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, à compter du 8 juin 2026.

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Avant sa nomination à Genève, il a été chef de cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines d'Algérie, de 2024 à 2026.