Angola: Le pays observe une interdiction temporaire de la pêche au chinchard

Luanda — L'interdiction de la pêche au chinchard en Angola entre en vigueur ce mercredi 1er juillet et se prolongera jusqu'au 31 août, a annoncé mardi la directrice nationale de la pêche et du sel, Fátima Delicado.

Dans une interview accordée à la Radio Nationale d'Angola (RNA), la responsable a garanti l'existence de stocks suffisants pour approvisionner le marché national pendant les deux mois d'application de la mesure.

Selon la directrice, l'interdiction est une procédure annuelle visant à assurer la gestion, la conservation et le renouvellement du stock de chinchard.

Elle a rappelé qu'avant l'interdiction de la pêche du chinchard, la pêche de la sardinelle était également prohibée.

Dans cette nouvelle phase, a-t-elle expliqué, la pêche des espèces démersales telles que le tambour, le mérou, la sole, le merlu, le calafate, le matona, le marionga, le bolo-bolo, la crevette, la seiche et le calmar est également interdite, et ce jusqu'au 31 juillet.

Elle a réaffirmé que cette interdiction est essentielle pour protéger l'espèce et garantir que le poisson continue d'arriver sur les tables angolaises avec la qualité souhaitée.