Afrique: Luanda accueille l'élite basketball africain en lice pour la Coupe du Monde 2027

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, se retrouve une fois de plus au coeur du basketball continental en accueillant, du 2 au 5 juillet, la troisième fenêtre de qualification africaine pour la Coupe du Monde 2027, réaffirmant sa position parmi les principales références compétitives et organisationnelles de ce sport en Afrique.

Il s'agit de la troisième fois que le pays accueille une fenêtre de qualification pour la plus grande compétition de basketball au monde, après les éditions 2018 et 2021, qui ont permis d'accéder à la Coupe du Monde 2019 en Chine, et à la Coupe du Monde 2023, organisée simultanément aux Philippines, au Japon et en Indonésie, à laquelle l'équipe nationale a participé.

Avec le pavillon moderne et omnisports de Kilamba comme site de la compétition, Luanda, forte d'une longue tradition unique dans ce sport, s'affirme comme l'une des « villes des grands événements sportifs » de l'Afrique australe, et plus largement du continent.

Pendant quatre jours, le tournoi réunira certaines des meilleures équipes africaines. L'Angola, l'Égypte, le Mali et l'Ouganda composeront le groupe D, tandis que la Tunisie, le Nigeria, le Rwanda et la Guinée formeront le groupe C.

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Au-delà de l'aspect compétitif, cet événement témoigne également du rôle essentiel que joue le pays dans le développement du basketball africain.

Champion continental en titre, l'Angola entend tirer profit de l'avantage du terrain pour se rapprocher de la Coupe du Monde 2027 à Doha, au Qatar, qui, si elle a lieu, marquera sa dixième participation.

À cet effet, l'équipe nationale, entraînée par l'Espagnol Pep Clarós, a effectué un stage de préparation de trois semaines à l'étranger, débutant au Portugal, passant par l'Espagne, et se terminant en Lettonie, où elle a disputé deux matchs amicaux, s'imposant face à la Géorgie (77-62) et l'Ukraine (93-92).

L'équipe angolaise, deuxième du groupe D avec cinq points, débutera contre l'Ouganda (le 2), puis affrontera l'Égypte (le 3) et terminera le tournoi contre le Mali (le 5). Tous les matchs auront lieu à 19h00.

Le groupe est mené par le Mali avec six points, l'Égypte occupe la troisième place avec quatre points et l'Ouganda ferme la marche avec trois points.