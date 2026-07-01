Angola: Basketball - L'équipe nationale masculine intensifie sa préparation pour les qualifications

Luanda — L'équipe nationale masculine senior de basketball a intensifié sa préparation pour la troisième fenêtre de qualification africaine pour la Coupe du monde 2027 mardi soir, en effectuant une séance d'entraînement avec des simulations de match et des contacts physiques, deux jours avant le début de la compétition.

Lors de cet entraînement, sur le terrain de l'ISPTEC, l'équipe a répété différentes situations de jeu, avec un niveau élevé d'intensité physique et de vitesse, afin d'évaluer sa capacité à répondre à des adversaires qui privilégient la pression, la force et un rythme de jeu élevé.

Les 15 athlètes sélectionnés par Pep Clarós ont également effectué, lors d'une autre partie de l'entraînement, des exercices de dribble et de tir depuis différentes positions sur le terrain.

Le sélectionneur annoncera les 12 joueurs retenus lors de la dernière séance d'entraînement, ce mercredi à 19h, au Pavillon omnisports de Kilamba. Cette séance leur permettra de se familiariser avec la surface de jeu où se dérouleront les matchs du tournoi.

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L'Angola affrontera l'Ouganda au premier tour (jour 2), puis l'Égypte (jour 4) et le Mali (jour 5).

L'équipe occupe la deuxième place du groupe D avec cinq points, derrière le Mali, leader avec six points.

L'Égypte est troisième avec quatre points, tandis que l'Ouganda est quatrième et dernier avec trois points.

La liste de joueurs comprend Selton Miguel, Gerson Gonçalves, Timóteo Txinalua, Childe Dundão, Bamba Cisse, Marcelo João, Cleúsio Castro, Aboubacar Gakou, Islando Manuel, Milton Valente, Bruno Fernando, Kevin Kokila, Macachi Braz, Teotônio Dó et Eduardo Francisco.