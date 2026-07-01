Angola: NaturAngola alerte sur l'impact de l'assainissement sur la santé publique

Luanda — La dégradation de l'environnement et le manque d'infrastructures d'assainissement de base continuent d'aggraver la situation sanitaire en Angola, a averti mardi à Luanda, le président de NaturAngola , Belmiro Pascoal.

En marge de la réunion « Discussion verte », l'écologiste a souligné l'importance d'un débat sur les solutions et l'éducation à l'environnement au sein des communautés pour remédier à cette situation.

Selon lui, cette initiative s'inscrit dans la nécessité de freiner les pratiques contribuant à la dégradation de l'environnement et compromettant le bien-être physique et mental des populations, dans une approche de développement durable régénératrice qui vise à prévenir les problèmes.

« Une éducation à l'environnement efficace a un impact direct sur la santé publique », a-t-il déclaré.

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L'organisation prévoit de mettre en oeuvre des programmes de nettoyage urbain, notamment par la création de brigades communautaires dans les quartiers, afin de sensibiliser la population aux problèmes liés aux déchets et aux eaux stagnantes, principaux facteurs de propagation des maladies.

Parmi les initiatives figurent le projet « Enfants du futur », qui vise à introduire l'éducation à l'environnement dans les écoles afin de former une nouvelle génération soucieuse de l'hygiène, et le programme « Natura Educa », axé sur la formation des adultes et la modification des comportements quotidiens.

Par ailleurs, Nuno Cruz, représentant de l'ONG Nação Verde, a défendu la mise en oeuvre de l'éducation à l'environnement non formelle comme une mesure essentielle de prévention du paludisme.

Le responsable a également souligné la nécessité d'un plus grand nombre d'associations philanthropiques pour promouvoir la durabilité environnementale au sein des communautés et renforcer l'importance des campagnes de sensibilisation continues.

À la lumière de la Loi fondamentale sur l'environnement, il a insisté sur le fait que l'éducation à l'environnement est un droit qui doit être promu dans le cadre de l'éducation formelle et non formelle.

Il a également plaidé pour la généralisation des campagnes communautaires et des projets de conservation de la biodiversité afin d'élargir la portée de la sensibilisation.

« Nous pensons que c'est le moyen idéal de toucher un plus grand nombre de personnes et de les sensibiliser », a-t-il déclaré.