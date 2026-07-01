Angola: Le PNUD met en avant la science et l'innovation comme moteurs du développement durable

Luanda — Le représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Angola, Gabriel Dava, a affirmé mardi à Luanda que la science, la technologie et l'innovation constituent des leviers essentiels pour accélérer le développement durable et bâtir des sociétés plus inclusives et résilientes.

S'exprimant à l'ouverture d'un atelier consacré à cette thématique, il a souligné qu'une stratégie nationale solide dans ces domaines permettrait à des pays comme l'Angola d'accélérer leur croissance, de réduire les inégalités et de transformer leurs ressources naturelles ainsi que leur capital humain en une prospérité durable.

Gabriel Dava a également mis en exergue le rôle de la jeunesse, qu'il a qualifiée de principal atout stratégique du pays, appelant à un renforcement des investissements dans l'éducation, les compétences numériques, la recherche appliquée et l'entrepreneuriat.

« L'avenir de l'Angola dépend de sa capacité à investir dans sa jeunesse et à créer les conditions permettant à l'innovation de se traduire par des solutions concrètes », a-t-il déclaré.

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Le responsable du PNUD a par ailleurs insisté sur la nécessité de consolider l'écosystème national de l'innovation à travers une coopération étroite entre les pouvoirs publics, les universités, les centres de recherche, le secteur privé, les institutions financières et les partenaires au développement.

Il a également plaidé en faveur de mécanismes de financement adaptés et de politiques publiques favorisant une participation accrue des jeunes et des femmes aux processus d'innovation.

À titre d'exemple, Gabriel Dava a cité le projet « Timbuktu Agritech Hub », soutenu par le PNUD, qui ambitionne de stimuler des solutions innovantes dans le secteur agricole afin de transformer les défis en opportunités de développement.

Selon lui, ce type d'initiative illustre le potentiel de la science et de la technologie pour répondre aux priorités nationales, créer des emplois et promouvoir l'entrepreneuriat.

Le représentant résident adjoint a réaffirmé l'engagement du PNUD à poursuivre son appui à l'Angola dans le renforcement de son écosystème de science, de technologie et d'innovation, notamment par le développement de partenariats, le renforcement des capacités institutionnelles et la mobilisation de ressources.

L'atelier, qui se poursuit jusqu'au 1er juillet, s'inscrit dans le cadre du processus de révision de la Politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation pour la période 2026-2036. Il vise à définir des priorités stratégiques axées sur les résultats et alignées sur les besoins de développement du pays.